La Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el fin de la emergencia internacional por Covid-19.

“Con gran esperanza, declaro que la Covid-19 ha terminado como una emergencia sanitaria mundial”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

Aunque lo anterior, aclaró,”no significa que la covid-19 haya terminado como una amenazada para la salud mundial”.

Yesterday, the #COVID19 Emergency Committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice.

With great hope I declare COVID-19 over as a global health emergency.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 5, 2023