Después de 12 años de ausencia en los cuadriláteros de Guadalajara, el peleador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez regresa este fin de semana para sostener un combate en contra del inglés John Ryder, sin embargo, el deportista aseguró en conferencia de prensa que aún no sabe si volverá a pelear pronto en el país después de este combate.

“Hay que disfrutar el momento, creo que es tiempo de concentrarnos en esta pelea del fin de semana para la que tanto he trabajado, no se si vuelva a pelear pronto por acá. Imagínate, fueron 12 años para poder volver, aunque claro, espero que no sea la última pelea aquí”, aseguró el pugilista durante la conferencia ofrecida en Guadalajara.

Si bien, por el momento, aún no hay una cifra oficial de cuánto serán sus ganancias, hace algunos meses, el promotor Eddie Hearn afirmó que “Canelo” probablemente deje de ganar hasta un 50% por pelear en México, respecto a lo que habitualmente genera durante una función en la Unión Americana.

La última vez que el boxeador de 32 años peleó en territorio nacional fue en noviembre del año 2011, cuando derrotó al puertorriqueño Kermit Cintrón, a quien venció tras cinco asaltos por nocaut técnico. El combate se llevó a cabo en la Ciudad de México. En el mismo año, “Canelo” peleó en la Perla Tapatía, en la Arena VFG de Guadalajara, la coincidencia es que también lo hizo ante un británico, Ryan Rhodes a quien también venció por nocaut técnico.

En cuanto a la pelea del próximo sábado contra Ryder, Sául comentó que su gente debe disfrutar la pelea, sobre todo, por su regreso a Guadalajara: “Me siento muy contento y orgulloso de poder brindarles la pelea. Esa noche va a ser muy especial, no hay mejor momento, viniendo como el mejor, no me estoy retirando. Espero que lo disfruten tanto como yo lo estoy haciendo”.

En el marco de la conferencia, Saúl Álvarez y sus seis hermanos, Saúl, Víctor, Daniel, Gonzalo, Ricardo, Ramón y Rigoberto Álvarez recibieron un reconocimiento. Los hermanos ahora son poseedores de un récord Guinness por haber protagonizado una velada boxística en la que todos tuvieron un combate profesional. Cuatro de ellos siguieron con su carrera y el más destacado fue el Canelo.

Durante la conferencia, el peleador mexicano dejó claro que no será el cantante Peso Pluma quien cante el Himno Nacional antes del combate. Y también dijo que será Beto Vega, cantante de regional, quien entone el cántico.

