La agenda de conciertos continúa creciendo luego de que la banda inglesa White Lies anunció su regreso a México, con tres conciertos en el país.

Tras su presentación en el Corona Capital 2022, el trío conformado por Harry McVeigh, Charles Cave y Jack Lawrence-Brown confirmó su visita para ofrecer tres shows en solitario.

El regreso de la banda fue confirmado por el vocalista Harry McVeigh, mediante un video en redes sociales.

“Estamos muy emocionados de anunciar que regresamos a nuestro lugar favorito para tocar”, mencionó en el clip.

🇲🇽 Mexico 😍 WE ARE COMING BACK!

In September we will be playing headline shows in Mexico City, Monterrey, and Guadalajara & we couldn’t be more excited. Tickets are on sale at 11am on Friday, so set a reminder or make sure you’re signed up to our mailing list. We love you! 🖤🇲🇽 pic.twitter.com/ElxiJdYkVY

— White Lies (@whiteliesmusic) May 2, 2023