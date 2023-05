Tras 10 años sin novedades musicales, The Hives ha anunciado que lanzará un álbum el cual tituló The Death Of Randy Firzsimmons.

Será este 11 de agosto bajo el sello FUGA que la banda sueca presentará como “historia de terror”. A la par de esto presentaron el sencillo “Bogus Operandi”.

“No hay madurez ni nada de esa mierda, porque ¿quién demonios quiere rock’n’roll maduro? Creo que ahí es donde la gente se equivoca. ‘Es como rock’n’roll pero adulto’, ¡nadie quiere eso! Eso es literalmente quitarle lo bueno. El rock’n’roll no puede crecer, es un adolescente perpetuo y este álbum se siente exactamente así, lo que se debe a nuestra emoción, y no puedes fingir esa mierda”, declaró Howlin’ Pelle Almqvist, líder de la banda en comunicado de prensa.

Como parte de la temática del álbum, The Hives admite que no han visto ni hablado con su fundador, mentor y compositor, el eterno Randy Fitzsimmons, desde el lanzamiento de Lex Hives en 2012. Tras el reciente descubrimiento de un obituario oculto y un poema críptico en el periódico local del norte de la ciudad de Vastmanland de donde son The Hives, los miembros de la banda fueron conducidos a la lápida de Fitzsimmons.

Este material estará disponible en formato digital, CD, vinilo y una edición especial.

