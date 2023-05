Luego de que el inicio de la gira de Blink-182 fue pospuesta debido a la cirugía a la que fue sometido el baterista Travis Barker, la agrupación ha confirmado que en 2024 vuelve a Latinoamérica.

Mediante una publicación en sus redes sociales Blink-182 informó que retomará las fechas en México, que incluyen el festival Pal Norte, y Perú en solitario.

Mientras que en Argentina, Brasil y Chile se presentará en la edición 2024 de Lollapalooza. Y en Paraguay en el Asuncionico.

Las fechas confirmadas quedarían así:

27 de marzo: Estadio San Marcos – Perú

2, 3, 5 y 6 (nueva fecha) de abril: Palacio de los Deportes – México

Guys – Great news! We are finalizing the full run of dates for South America and Mexico in 2024. For now, rescheduled dates have been announced for Lima and Mexico City, with the addition of a fourth Mexico City show on April 6, 2024.

March 2024 – Lollapalooza Argentina, Chile… pic.twitter.com/6PTyU8Guiw

— blink-182 (@blink182) May 2, 2023