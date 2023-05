El autor y compositor, Pedro Tovar, explotó contra Peso Pluma por no darle crédito en el éxito del momento con la canción “Ella Baila Sola”.

A través de un live en Instagram, Pedro Tovar, compartió a sus fans que se siente triste por no ser considerado ni reconocido como el autor del tema “Ella Baila Sola” que ha acumulado 93 millones de reproducciones y que ha posicionado aún más a Peso Pluma como uno de los exponentes de corridos tumbados y/ o bélicos.

“Vamos a seguir echándole ganas. Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que le gusta su música y que no le des el crédito. Básicamente, es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es 100 por ciento mía, me vale madres”.

Así mismo mencionó que el “enojo” lo invade ya que fue una canción que le ha costado trabajo por lo que se siente dolido que todo el crédito se lo esté llevando Peso Pluma, quien recientemente fue invitado al reconocido programa The Tonight Show, con Jimmy Fallon, en donde interpretó incluso el reconocido tema en disputa.

“Esa canción va a recibir más premios que nunca y ¿Quién va a estar ahí, quién estará para el reconocimiento de la rola?, no estoy enojado con nadie, no tengo rencor, simplemente estoy “agüitado”, puntualizó el también integrante de Eslabón.

Luego de las palabras de Tovar, varios internautas mostraron su apoyo al músico y exigieron que se le dé el crédito que se merece, pues escribieron en los comentarios:

“Señor su rola es una de las más escuchadas a nivel mundial , yo me sentiría orgulloso ya el crédito es lo de menos usted con esa rola se cotiza grande”.

“No te agüites, sabemos que fuiste tú quien la compusiste. En nuestros corazones sabemos que fuiste tú el genio compa”

“Eres chingón y sigue así colaborando algún día te van a dar crédito”.

