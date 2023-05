Este es el segundo Día del Niño y de la Madre que Fernanda, una mujer de origen maya, vivirá sin poder celebrarlo con su hija, quien fue raptada por su progenitor hace dos años, cuando la menor tenía siete, en Dziuche, Quintana Roo.

A la par, enfrenta una demanda por la custodia de la niña, bajo un contexto de usos y costumbres en el que se perpetúa la violencia machista, acusa el colectivo Colectivo Femenil Xtabay.

“No me puedo acercar a mi hija, por miedo, porque mi agresor me golpea y amenaza(…) me tiene muy preocupada, no sé qué tratos tiene con mi hija, no sé si come, no sé nada”, declaró la mamá en entrevista con 24 HORAS.

Desde que Fernanda comenzó a vivir con Jorge N, a los 15 años, contó, fue víctima de violencia psicológica, moral, física y verbal: “Me golpeaba si lo desobedecía y me amenazaba con que si lo dejaba, me iba a quitar a mi hija”.

De acuerdo con la asociación civil Frente Nacional de Mujeres (FNM), las víctimas de violencia vicaria están inmersas en agresiones previas que no son aisladas y escalan para controlar a las infancias y madres afectadas.

Tres años después de haber dado a luz a la menor, el presunto agresor las sacó con agresiones de su casa y la quintanarroense tuvo que refugiarse, bajo condiciones precarias, en una palapa que le construyeron sus padres.

Así vivió durante cuatro años más hasta que en 2021, Jorge se llevó a su hija y ahora se enfrenta a la inacción de las autoridades “no hacen mucho, la verdad(…) su prima está en el ayuntamiento, tal vez es por eso”, aseguró.

AGRESIÓN NORMALIZADA

A lo anterior, se le suma la raíz étnica de Fernanda, pues al pertenecer a una comunidad maya, se perpetúa la violencia machista y se nulifica su derecho como mujer, “(porque) es ‘normal’ que vivan esta violencia” apuntó Ariadne Anguas, vocera de Xtabay.

En lo que va de 2023, Quintana Roo ha registrado 75 víctimas de violencia vicaria y 150 infancias afectadas, según el colectivo peninsular y a nivel nacional no se tiene una noción exacta debido a la falta de registros, aunque se podría hablar de miles –y va en aumento–, de acuerdo con el FNM.

