La actriz Ana de Armas obtuvo gran recibimiento por parte de sus amigos, familiares y fans tras haber llegado a su país natal Cuba.

La famosa y reconocida actriz cubana Ana de Armas se ha robado la atención de los usuarios en redes tras haber obtenido un gran recibimiento por parte de sus amigos, familiares y fans tras haber llegado a su país natal.

Pese a ser nominada en los Premios Oscar como Mejor Actriz Principal gracias al papel que hizo en Blonde interpretando a Marilyn Monroe, ha podido lograr captar los reflectores fuera de la industria audiovisual después de ser recibida emotivamente en Cuba.

De acuerdo con lo reportado por medios locales la artista viajó de la mano de su novio llamado Paul Boukadakis quien es uno de los vicepresidentes de Tinder, esto con motivo de reencontrarse con su familia.

ana de armas is back in cuba to spend her birthday with family and friends pic.twitter.com/zaHd4W1rIb

— Ana de Armas Daily (@anadearmasdaily) April 28, 2023