Joe Biden anunció de manera oficial de su candidatura a un segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

Nacido el 20 de noviembre de 1942, en Pensilvania, Joseph Robinette Biden se convirtió en el presidente número 46 de EU, tras su triunfo electoral en 2020, frente a Donald Trump.

Es el mayor de cuatro hijos entre Catherine Eugenia Finnegan y Joseph Robinette Biden.

En 1953 se mudó a Claymont, junto con su familia, donde años más tarde se graduó de la Universidad de Delaware, antes de su ingreso a la Facultad de Derecho de Syracuse.

Su carrera política en el Senado de EU arrancó en 1972, con 29 años. Semanas más tarde, su esposa Neilia y su hija Naomi fallecieron en un accidente automovilístico, mientras que sus hijos Hunter y Beau resultaron gravemente heridos.

Cinco años después del fatal accidente contrajo matrimonio con Jill Jacobs, su actual esposa, con quien tuvo a su hija Ashley Blazer Biden, actualmente dedicada a la docencia.

Un nuevo golpe en su vida personal llegó en 2015, cuando su hijo Beau, sobreviviente al accidente automovilístico en el que perdió a su primera esposa, falleció tras una lucha contra el cáncer cerebral.

President Biden and the First Lady walk into the 2023 Teacher of the Year celebration on April 24, 2023. pic.twitter.com/Qgp5KJvfqe

— The White House (@WhiteHouse) April 25, 2023