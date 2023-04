El cantante Drake Bell abordó temas de salud mental y como el acoso en línea puede repercutir en el sentir de las personas; se defendió de mensajes de internautas.

Drake Bell, reconocido como un emblemático actor juvenil en la década de los 2000’s, pero para el año de 2021, se tuvo que enfrentar a acusaciones de grooming -acoso en línea a menores de edad- y aunque las autoridades determinaron que es inocente, internautas aún lo consideran un agresor sexual.

Tras las acusaciones de grooming, Drake Bell ha dado a conocer que su situación laboral y personal no ha vuelto a ser la misma. En días pasados, el Departamento de Policía de Florida reportó la desaparición de Bell, preocupando por un posible intento de suicidio.

Finalmente, el artista de 36 años fue localizado por las autoridades pertinentes, fuera de cualquier peligro.

El artista anteriormente en el podcast de Roberto Martinez explicó que decidió declararse culpable por consejos de su defensa, así como para no perder la posibilidad de seguir viendo a su hijo.

Asimismo, detalló que era una idea el poder buscar la libertad condicional y realizar servicio a la comunidad. Sin embargo, tras estos hechos internautas en repetidas ocasiones han etiquetado a Bell como “acosador” y “agresor”.

El actor decidió plantar cara a dichos comentarios que asegura, recibe desde el año de 2021.

“Realmente me sorprende lo malvadas que las personas son aquí con gente que claramente está lidiando con problemas de salud mental. Es irreal lo crueles que ustedes pueden ser”.

“Investiga un segundo, esto es con lo que tengo que vivir todos los días, literalmente me van a matar. La sangre en sus manos”, concluyó el artista haciendo alusión a su salud mental.

It truly blows my mind how mean people are on here to people clearly dealing with mental health issues. It's unreal how cruel you all can be.

— DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 20, 2023