La sociedad post pandémica en la que hoy se vive sufrió muchos cambios a como era antes del Covid y debido a esa situación es que la salud mental ha ganado gran importancia y significación en la vida de las personas. Ir al psicólogo o al psiquiatra y aceptar que uno se siente mal perdió el estigma de la vergüenza, sostiene Carolina Novoa, biosanadora.

La experta presenta la biosanación como una alternativa de acompañamiento a la medicina y a las terapias psicológicas, pues asegura que su fin también es el bienestar por medio de las emociones.

“Ninguna cosa sustituye a la otra, la medicina es muy científica y desde luego, verdadera y útil, yo como biosanadora parto de ahí y he comprendido que hay veces que no importa a cuántos médicos se visite o cuántas medicinas se tome, simplemente uno no ve resultados completos y es ahí cuando entra la biosanación, la cual se centra en los sentimientos para poder sanar físicamente”, dijo en entrevista Novoa con 24 HORAS.

“Lo que esta alternativa busca es mostrar la forma en cómo las emociones están ligadas a los órganos y los sentires físicos. No soy doctora ni psicóloga ni pretendo serlo pero me gusta poder incitar a la gente a tomar conciencia de sus sentir físicos más a fondo”, continuó.

Por lo anterior es que Carolina Novoa decidió escribir su libro El cuerpo grita lo que las emociones callan.

“También soy periodista y este libro viene de conjuntar varias cosas que hago, historias de gente que se ha acercado a mí, a las cuales les cambié el nombre, pero no cambié sus casos, creo que mucha gente puede llegar a sentirse identificada con estas palabras y posiblemente mañana que vayan a la consulta médica, le mencionen al doctor lo que leyeron”, declaró la autora.

“Es importante entender que no es magia, es entenderse a sí mismo de fondo cuando alguien llega con un malestar y acude a mí, primero que nada debe haberse tratado o estar bajo tratamiento médico y posteriormente se inicia la terapia de biosanación.

“Hay una especie de regresión, buscamos en las emociones que han impactado las vidas de cada persona desde su niñez y en ese sentido cómo se ha desenvuelto a lo largo de su vida hasta que se vio reflejado en los físico”, continuó.

Además agregó que cada caso es particular y que en su libro existen explicaciones detalladas de cómo se han tratado a las personas.

Si bien esta alternativa pudiera sonar inverosímil para los más puristas, Carolina asegura que ha recibido el apoyo de varios médicos.

“Muchas veces me han llegado pacientes a los que sus médicos directamente les dio la opción de voltear a ver la biosanación y hasta el momento no he tenido críticas o comentarios negativos de parte de la comunidad científica”, concluyó.

El cuerpo grita lo que las emociones callan ya está disponible en librerías mexicanas y es publicado por la editorial Diana.

