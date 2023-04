La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad a sus connacionales tras la balacera en Plaza Carso.

La tarde de este 20 de abril se registró una fuerte movilización policíaca por una balacera en Plaza Carso ubicada en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Derivado de este hecho Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que una persona murió.

Ante esto la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta a sus ciudadanos:

“Los ciudadanos estadounidenses deben tener cuidado y evitar el área si es posible. La Embajada de los EU recuerda a los ciudadanos estadounidenses que el Aviso de viaje del Departamento de Estado para la Ciudad de México se clasifica como Nivel 2: Ejercer Mayor Precaución por delincuencia”.

Además de este la embajada estadounidense dio una serie de recomendaciones a sus connacionales.

Mexico: The U.S. Embassy Mexico City has received reports of a shooting at Plaza Carso, in the Polanco area of Mexico City. U.S. citizens should exercise caution and avoid the area if possible. https://t.co/yTJv7IWmXf pic.twitter.com/Q9CEdYc1Xh

— Travel – State Dept (@TravelGov) April 20, 2023