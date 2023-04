El presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska la Medalla por parte del Senado de la República. El mandatario la reconoció como la mejor escritora de nuestros días, la más inteligente, pero sobre todo la que ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás. Es una santa laica. El jefe del Ejecutivo en días anteriores, dijo que es una mujer muy lúcida, muy inteligente, merecedora de ese premio y de otros más. Entonces, sí me da mucho gusto, la verdad e invito a que la lean, porque yo creo que eso es lo que más satisfacción le debe de producir, el que lean sus textos, que son un agasajo. El presidente López Obrador informó que la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional su traslado a la Sedena. Asimismo, instruyó a la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, a mantener como comandante de la corporación al general retirado, David Córdova Campos, por su buen desempeño. Informó que el 1 de septiembre de 2024, antes de terminar su mandato y cuando ya esté en funciones la nueva legislatura, presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Sedena. Espera, dijo, que la aprueben antes del último día de su gestión como presidente de México. Que pueda yo dejar esta reforma constitucional que es importantísima porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia”, aseveró. Sostuvo que en la resolución de la SCJN, ocho ministros, a excepción de tres, actuaron de manera facciosa y no tuvieron criterio jurídico sino político. El presidente López Obrador señaló que los ministros están al servicio de las cúpulas de poder y no de la mayoría del pueblo de México. Como parte de los cinco puntos de su pronunciamiento, el jefe del Ejecutivo anunció que, con el objetivo de mantener el buen funcionamiento y la consolidación de la Guardia Nacional, la secretaria Rodríguez Velázquez recorrerá todas las instalaciones y cuarteles de la Guardia Nacional en la República para informar a los 130 mil elementos que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos en las mismas condiciones que los integrantes de las Fuerzas Armadas.

DIPUTADO SANTIAGO CREEL; REGRESAREMOS EN 2024 PARA RECONSTRUIR INSTITUCIONALMENTE A MÉXICO

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, afirmó que al actual gobierno le queda escasamente un año y medio en el poder, porque en 2024 utilizaremos a las urnas para frenar la destrucción y reconstruir las instituciones del país. Ya regresaremos para reconstruir institucionalmente el país y vamos hacerlo institución por institución, para que México se ponga de pie, para que todos podamos encontrar las instituciones que nos merecemos como mexicanas y mexicanos y poder sacar adelante este país. Señaló que la solicitud del presidente López Obrador para desaparecer o fusionar 18 organismos paraestatales generará muchos litigios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque muchas de estas instituciones realizan funciones de carácter constitucional. Afirmó estar seguro, que las querellas prosperarán a favor de los organismos del México moderno como Notimex, Financiera Rural, el INAI, el Sistema Nacional Anticorrupción y todas las instituciones que quiere destruir el Ejecutivo Federal. Creel Miranda hizo un reconocimiento a la SCJN por la resolución mediante la cual voto a favor de revertir la indebida adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional. Enhorabuena por esa decisión, una decisión que empieza a desmilitarizar al país, la nación con esto gana, porque una vez más, como se los hemos dicho en muchas ocasiones, la policía es netamente un cuerpo de carácter civil, no militar. El presidente de la Cámara de Diputados agradeció a las y los ministros de la SJCN que, con su decisión sobre la adscripción correcta de la Guardia Nacional, hayan atendido uno de los temas que en noviembre pasado presentó él mismo para atención prioritaria del Supremo Tribunal. Por otra parte, Creel Miranda se manifestó en contra de todo lo que hace el presidente de la República para evitar que el INAI esté debidamente integrado, por lo que expresó su solidaridad con la presidenta del organismo, Blanca Lilia Ibarra, y con los ex titulares del mismo por la defensa pública de la institución. Por último, expresó su más sentido pésame por el fallecimiento del ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova, quien, dijo, fue un gran defensor de la autonomía de la máxima casa de estudios.

SENADOR RICARDO MONREAL; SE COMPROMETE A SER ALIADO DE LAS Y LOS DREAMERS

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, durante la visita de un grupo de jóvenes dreamers al Senado, se comprometió a ser un aliado de la comunidad mexicana en Estados Unidos para visibilizar los retos y demandas de las y los dreamers en ambos lados de la frontera. El senador recordó que una de las facultades exclusivas de la Cámara es el análisis de la política exterior, por lo que estarán pendientes de los programas que les brinden oportunidades en los dos países. Dijo que es consciente de los riesgos y obstáculos que les representa la incertidumbre sobre la continuidad del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), por lo que asentó que es urgente actualizar los marcos jurídicos y las políticas públicas de México y la Unión Americana, acorde con el contexto migratorio actual. Confió en que los gobiernos de las dos naciones lograrán encontrar, gestionar y aplicar soluciones que protejan sus derechos, así como brindarles oportunidades educativas, laborales y sociales. Monreal Ávila reconoció el arrojo de los jóvenes para destacar y salir adelante en Estados Unidos con el ejemplo de sus padres y de sus madres que en su momento decidieron migrar en búsqueda de un bienestar mayor para sus familias.

ELENA PONIATOWSKA; EXPRESO SU AGRADECIMIENTO AL RECIBIR LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ EN EL SENADO

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, entregó la Medalla de Honor “Belisario Domínguez”, correspondiente a 2022, a la escritora, periodista y activista Elena Poniatowska Amor. A la Sesión Solemne, celebrada en la Antigua Casona de Xicoténcatl, asistieron, como testigos de honor, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados. Elena Poniatowska expresó que el Senado le concedió la enorme distinción entregada a quienes tanto ella ha admirado. Dijo que los premios, son una puerta que se abre de pronto, un regalo, una posibilidad de futuro y un reconocimiento al pasado. Hoy ustedes, senadores de la República, me conceden la Medalla Belisario Domínguez, que recibo como una gracia inesperada para la que sólo tengo una palabra, la más hermosa de todas: ¡gracias!”. Manifestó que gracias a Rosario Castellanos conoció las palabras de Belisario Domínguez y pudo admirar su heroica denuncia. Destacó que tuvo la dicha de entrevistar a personajes como Alfonso Reyes, Diego Rivera, Octavio Paz, Alfonso Caso, María Félix, Dolores del Río, pero fue en la cárcel preventiva, en el Palacio Negro de Lecumberri, donde encontré un mundo tan distinto al mío que entré a la mejor escuela de vida. Aseguró que fue testigo del heroísmo de los damnificados en los terremotos del 28 de julio de 1957, cuando voló el Ángel de la Independencia; y casi 11 años después del heroísmo de las madres de familia y sus hijos estudiantes en 1968. Nunca olvidaré el heroísmo de los habitantes de Tlatelolco que se quedaron sin nada después de la batalla. Dijo que todavía levanta la cabeza cada vez que un helicóptero sobrevuela un caserío, porque en 1968 la aparición de uno sobre la Plaza de las Tres Culturas desató la balacera, acontecimiento que sigue siendo una profunda herida hasta el día de hoy. La escritora recordó los viajes y horas con Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, con quienes recorrí tantas páginas del Periódico México en la Cultura. Pero me encanta ser parte de los días de Juan Villoro, Francisco Ignacio Taibo y de Fabrizio Mejía Madrid. Gracias a México y a la vida que me ha permitido escribir lo que pienso, estoy tan llena de agradecimiento, que solamente puedo decir: gracias”.

SENADO; SE CONFRONTAN PAN Y MORENA EN LA ENTREGA DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ, POR GUARDIA NACIONAL

El Senado de la República hizo entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska derivado de su destacada trayectoria. En la ceremonia de entrega del galardón, senadores de las distintas bancadas de las fuerzas políticas nacionales se conglomeraron para reconocer la grandeza de las obras de la escritora de origen francés. Una de las senadoras de Morena, Sasil de León, tomó el estrado para dedicarle unas palabras a la escritora tras recibir la Medalla Belisario Domínguez. La legisladora de la 4T expresó que no habría ceremonia ni recursos que permitiera sintetizar su vasta obra. Tras lo anterior, la senadora del partido guinda procedió a hablar sobre la trayectoria y las obras de Poniatowska, en donde destacó que la escritora logró dar uno de los más duros golpes al presidencialismo mexicano con su libro “La Noche de Tlatelolco”. Tras finalizar su discurso, De León fue abucheada por un sector del Senado cuando utilizó ese espacio para recriminar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) referente a la invalidez del traslado administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En respuesta a las críticas de la senadora de Morena, varios legisladores de las bancadas opositoras se lanzaron en contra suya, lo que provocó un enfrentamiento entre las bancadas oficialistas y las opositoras. Elena Poniatowska lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya decidido no acudir a la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República derivado de asuntos políticos. Me da tristeza que no nos acompañe el presidente López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA; RESPALDO ANUNCIO DE LÓPEZ OBRADOR PARA PRESENTAR NUEVA INICIATIVA QUE PERMITA TRASLADAR LA GN A LA SEDENA

El senador Alejandro Armenta respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que el 1 de septiembre de 2024 presentará una iniciativa preferente para reformar la Constitución, para que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. El Presidente de la República dijo que cuando falte un mes para que termine su sexenio, enviará al Congreso una nueva iniciativa para cumplir con este objetivo. Por lo que confió en que Morena no sólo gane la Presidencia de la República de 2024, sino que obtendrá la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para que este proyecto pueda ser aprobado. Al respecto, Alejandro Armenta destacó que se puede modificar la Constitución Política para que la Guardia Nacional se adscriba a la Secretaría de la Defensa Nacional. Recordó que ya se presentó esta propuesta en el Congreso, pero que no alcanzó la mayoría calificada que se requiere para las reformas constitucionales. Pero, cuando tenga Morena mayoría se va a modificar y eso va a garantizar que nunca más personas como Genaro García Luna, desde el Poder Ejecutivo, se aprovechen del ejercicio del cargo para ser cómplices de la delincuencia, como sucedió.

SENADORA PATRICIA MERCADO; URGEN A ESTABLECER SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIO PARA AUTOMOVILISTAS, MOTOCICLISTAS Y CICLISTAS

La senadora Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, señalo que es urgente actualizar la legislación reglamentaria y establecer el seguro de responsabilidad civil obligatoria, a nivel nacional, para automovilistas, motociclistas y ciclistas, con el fin de atender de forma integral y sistemática la protección contra accidentes y contingencias de diversos tipos. Agregó que también se debe impulsar la armonización de la legislación en la materia en las legislaciones estatales, para que consideren ese aspecto particular dentro de sus respectivas problemáticas de movilidad. La presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad se pronunció de esa manera al inaugurar el “Conversatorio sobre seguro de responsabilidad civil obligatorio y su contribución a la seguridad vial”. Mercado Castro expresó su satisfacción por haber logrado la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pero reconoció que muchos temas quedaron en el tintero por falta de acuerdos. Es necesario reformar las leyes que regulan los seguros de todo tipo para establecer al seguro de responsabilidad civil como obligatorio. Consideró que los Congresos Locales no deben limitar lo que establece el ordenamiento actual al respecto, sino ver más allá y desarrollar normas que favorezcan más a los derechos de las personas. Establecer el Seguro de Responsabilidad Civil de manera obligatoria es una manera de proteger el patrimonio y lo ingresos de las personas y, por supuesto, es una forma de proteger la vida y la integridad de las personas más vulnerables. La legisladora señaló que de las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito, una tercera parte son de ocupantes de vehículos y dos terceras partes de personas motociclistas y ciclistas. Por eso se considera un seguro a un precio justo a pagar por conducir un vehículo, considerando el riesgo que se genera a las demás personas.

RECTOR ENRIQUE GRAUE; TODAS LAS BECAS DE MANUTENCIÓN PARA ESTUDIANTES ESTÁN FIRMES

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, afirmó que todas las becas de manutención para los estudiantes están firmes y aseguró que esta casa de estudios cuenta con los recursos necesarios para seguir apoyando a sus alumnas y alumnos. Por más que las becas de manutención no hayan llegado, la Universidad se compromete a que así suceda. Todos tendrán su beca. El mejor proyecto siempre será el estudiantado. Graue Wiechers hizo un reconocimiento a la facultad de Ingeniería Química, esta entidad académica que atiende una matrícula de nueve mil alumnos de licenciatura y más de 50 por ciento cuenta con algún apoyo o beca. Y lo seguirán recibiendo. También destacó que desde los primeros meses de la pandemia por SARS-CoV-2, la FQ y su Patronato brindaron apoyos de conectividad a los universitarios, a fin de que se pudieran trasladar las actividades docentes a la modalidad a distancia.

CLAUDIA SHEINBAUM Y ADÁN AUGUSTO LOPEZ; REPROCHAN A MINISTROS DECISIÓN SOBRE LA GUARDIA NACIONAL

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, reprocharon la decisión tomada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la invalidez de la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los funcionarios públicos vinculados a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) acusaron que los ministros que votaron a favor de la invalidez de la reforma están en contra de los intereses de la población mexicana. Sheinbaum se lanzó en contra de los ministros de la Suprema Corte al asegurar que estos funcionarios judiciales no están a favor de la pacificación y la seguridad del país. La oposición que fue la que sacó ilegalmente al ejército a las calles y puso de secretario de seguridad a un narcotraficante juzgado en Estados Unidos celebra la resolución de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la Guardia Nacional la hipocresía y doble moral es su bandera. Ni a la mayoría de los ministros ni a quién los celebra les interesa la pacificación y la seguridad. Por su parte Adán Augusto López Hernández aseveró que los 8 ministros que votaron a favor de la invalidez de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena votaron a favor de los intereses políticos de las cúpulas del poder. Desafío la decisión de la SCJN al decir que la Guardia Nacional continuará recibiendo orientación y formación profesional de los militares.

GOBERNADOR RUBEN ROCHA; SEGALMEX COMPRARA HASTA 2 MILLONES DE TONELADAS DE MAÍZ Y, COMPROMETE GESTIONAR CON INDUSTRIALES, COMPRA DE 3.5 MILLONES RESTANTES

El Gobernador Rubén Rocha Moya, sostuvo un diálogo abierto con diversos líderes del sector, entre ellos, Marte Vega Román, Presidente de CAADES, Enrique Riveros Echavarría, Presidente de la AARC, Miguel Ángel López por parte de la CNC, Baltazar Valdez, líder de Campesinos Unidos, en el cual dio a conocer los resultados de las gestiones realizadas en la Ciudad de México ante funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Alimentaria Mexicana, para lograr precios de comercialización justos, encuentro que aprovechó para dar a conocer que gestionará una reunión con los industriales graneros para garantizar la compra de 3.5 millones de toneladas de maíz sinaloense. Acompañado de Enrique Inzunza Cázarez, Secretario General de Gobierno y Enrique Díaz Vega, Secretario de Administración y Finanzas, indicó que se precisaron las reglas de operación para la adquisición de un millón de toneladas con un precio de garantía de 6,965 pesos y se acordó que el excedente de maíz que permanezca al final de la cosecha, sería adquirido por el Gobierno Federal hasta por un millón de toneladas, por lo que la reunión que gestionará tiene por objetivo garantizar la introducción del resto de la producción al mercado, a través de los industriales. Vamos a hablar de gobierno a comercializadores grandes, para efecto de comprometerlos a la compra y que nos digan cuáles son sus condiciones, bueno, este es el planteamiento, esto es lo que les digo, ese es el planteamiento que tengo hasta ahora y yo regresaría a reunirme con Maseca, con Minsa, con Cargill. Me acompañaría el Secretario de Gobernación, que es el segundo, no puede ir el Presidente, para efecto de tratar de darle certidumbre a los otros tres millones y medio de toneladas. Ante la propuesta de los productores en el sentido de establecer un interlocutor entre ellos y el gobierno, para establecer una comunicación más directa entre las partes, el Gobernador les ofreció un diálogo directo. Desde hoy se los resuelvo, yo soy el interlocutor, no tengo intermediario. Conmigo hablen, cada vez que hay necesidad yo soy el interlocutor”, respondió el Ejecutivo Estatal en medio de aplausos por parte de los asambleístas. Rocha Moya comentó que se está buscando un mecanismo que permita otorgar un bono a los productores de trigo, mismo que detallará en su oportunidad.

MARIO DELGADO; REITERA SU COMPROMISO DE TRABAJAR DE MANERA INCANSABLE PARA CONSOLIDAR A LA 4T

Mario Delgado, luego de que el Tribunal Electoral, por mayoría de votos, declarara como válida la ampliación de mandato de la dirigencia nacional de Morena hasta octubre de 2024, reiteró su compromiso de trabajar de manera incansable para el crecimiento y larga duración de la Cuarta Transformación; cumplir con los principios del Movimiento de no mentir, no robar y no traicionar, así como velar por el respeto a los documentos básicos y trabajar en unidad para la buena conducción del partido. Es una buena noticia para la democracia que los magistrados hayan hecho valer la voz de nuestra militancia, de nuestro Congreso Nacional. Desde que llegamos a Morena hemos trabajado incansablemente para que este Movimiento siga creciendo y el pueblo de México así lo quiere. Nuestra tarea es que no le falte pueblo organizado al presidente y a la Cuarta Transformación. Hoy estamos más unidos que nunca y esa es nuestra fuerza. En este sentido, el líder morenista destacó que es mucho lo que ha logrado el partido en estos años, pues, después de los procesos electorales de 2021 y 2022, ahora Morena gobierna más de 20 entidades; así como 13 de 29 capitales y las principales ciudades del país, tales como Los Cabos, Acapulco, Uruapan, Bahía de Banderas, Mazatlán, Reynosa, Puerto Vallarta. Es claro cómo hemos evolucionado, que Morena crece con cada elección: en 2018, la población gobernada por nuestro Movimiento a nivel estatal era de 35 millones, posteriormente en 2021 subimos a 61 millones y ahora en el 2023 gobernamos a 93 millones. Mario Delgado, aseguró que rumbo al 2024, el Comité Ejecutivo que encabeza, se conducirá de manera imparcial e institucional. Ya que, el hecho de que nuestro partido tenga varios liderazgos que puedan darle continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, no debe ser un motivo de división, sino de fortaleza. Vayamos todos juntos y juntas, sigamos trabajando por el engrandecimiento y el fortalecimiento de nuestro partido. En poco tiempo logramos lo que parecía imposible, tenemos 32 dirigencias estatales, 32 consejos estatales, un nuevo Consejo Nacional y un nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Tenemos unos estatutos que nos van a permitir transitar hacia el futuro. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra capacidad de movilización, de organización, de defensa de nuestros gobiernos. Hagamos que esta Transformación sea el legado de nuestra generación.

SENADOR VÍCTOR FUENTES; SOLICITA A GOBERNADORA DEL BANCO DE MÉXICO MAYOR REGULACIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO

El Senador Víctor Fuentes Solís, en reunión con la Gobernadora del Banco de México, Dra. Victoria Rodríguez, hizo un llamado a trabajar en equipo para contar con una regulación más estricta en cuanto al otorgamiento de tarjetas de crédito, especialmente ante la inflación que ha derivado en aumentos en la tasa de interés que provocan el encarecimiento de los créditos que ofrecen los bancos. De manera respetuosa hago llamado para que el Banco de México y el Senado de la República trabajemos en equipo en beneficio de la economía de los mexicanos, más puntualmente en el tema de los créditos que debido a la inflación que se vive actualmente ha derivado en un aumento en la tasa de interés del Banco Central, lo que provoca un encarecimiento en dichos créditos afectando a la gente. El también Secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, expresó su preocupación en el otorgamiento indiscriminado de tarjetas de crédito y de tiendas departamentales, que además cobra muy altas tasas de interés y las mismas son tasas variables, por lo que, ante cualquier incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de los usuarios del crédito, puede provocar una burbuja de endeudamiento para los usuarios y que los créditos se vuelvan incobrables. Víctor Fuentes detalló que lo anterior adquiere relevancia de acuerdo con los datos dados a conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que arrojan que durante la cuesta de enero se contabilizaron casi 32 millones de tarjetas de crédito activas, la cifra más alta desde que se tiene registro, lo que representa un aumento del 11.6 por ciento con respecto al mismo periodo de 2022. Llamamos al Banxico a trabajar de la mano con la Cámara de Senadores para que se regulen los créditos y evitar cualquier crisis que afecte a las familias mexicanas.

DIPUTADA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO; PRESENTA ANTE OEA Y CIDH EN WASHINGTON DENUNCIA POR MUERTE DE 40 MIGRANTES EN CENTRO DE DETENCIÓN EN CIUDAD JUÁREZ

La Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, Mariana Gómez del Campo, denunció ante la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, el crimen de Estado, donde 40 migrantes fueron asesinados en Ciudad Juárez. Tras una reunión con Luis Almagro, Secretario General de la OEA, la también Diputada Federal pidió que el Consejo Permanente de este organismo pueda pronunciarse y emitir de manera urgente resoluciones y recomendaciones ante la constante violación de los derechos humanos en México y para que se pueda garantizar el cumplimiento de medidas. En la misiva entregada a la OEA, se narra que el pasado 27 de marzo hubo una acumulación y falta de protocolos por parte de las autoridades migratorias, a cargo del INM, que culminaron en un incendio en un centro de detención en el que perdieron la vida 40 personas provenientes de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela. Ante este doloroso hecho, el presidente López Obrador se limitó a culpar y a revictimizar a los migrantes. Asimismo, detalla la carta que la Fiscalía General de la República procederá penalmente contra Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del INM, quien no se ha pronunciado sobre el incidente y tampoco ha sido destituido de su cargo. Todo esto se suma a lo ya reportado por diversas organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, medios de comunicación y el último reporte de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se señala que las personas migrantes y las que se encuentran en busca de refugio son objetivo y víctimas de la policía local, de los agentes federales de migración y de funcionarios de aduanas, tanto en fronteras terrestres como en aeropuertos, víctimas de crimen organizado y los niños y niñas son el grupo más vulnerable.

JESÚS ZAMBRANO; URGE GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA; LOS MEXICANOS SE SIENTEN INSEGUROS EN SUS CIUDADES

El Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, señalo que respecto a datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI, donde señalan que el 68.1 por ciento de mujeres y 54.8 por ciento de hombres en México, se sienten inseguros de vivir en su ciudad, a causa de la violencia que se reporta en los estados del país, dónde los espacios públicos son las principales zonas de mayor percepción de inseguridad, el legislador expresó que las cifras de delitos como los homicidios dolosos, secuestros, robo con violencia, extorsiones y tiroteos en las calles, han tenido un repunte en sus cifras. Tan solo en Semana Santa se registraron 72 homicidios dolosos al día, esto demuestra que la estrategia de seguridad no funciona, urge y le exigimos al gobierno federal que se modifique, se necesita una estrategia que sí garantice la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos. A pesar del histórico revés de la Corte a la iniciativa de militarizar al país, el presidente López Obrador insiste en una nueva iniciativa que con toda seguridad estará al margen y en contra de la Constitución, es la estupidez clara de quién no quiere reconocer su propio fracaso. Datos del INEGI demuestran que las ciudades con mayor porcentaje de personas que consideraron inseguro vivir ahí son: Fresnillo con 96.0 por ciento; Zacatecas 94.3 por ciento y con 88.0 por ciento, Naucalpan de Juárez. México ocupa el cuarto lugar de los países con mayor puntuación de criminalidad en el mundo, pero ya nos dejó claro el gobierno federal que para ellos eso no es importante, que para ellos mantener los lazos fuertes con los grupos delictivos y seguir dándoles abrazos es el camino correcto en lugar de atender lo que las y los ciudadanos demandan en esta y otras encuestas, ven dónde han manifestado sentir inseguridad en las calles. El líder perredista dijo que seguimos con un gobierno omiso, despreocupado, que no prioriza la seguridad de todas y todos, que no le preocupan los altos índices de violencia e inseguridad, López Obrador y sus aliados hacen creer que no pasa nada y engañan diciendo que todo va bien; sin embargo, las cifras no mienten, están en aumentando y poniendo en riesgo la seguridad pública.

DIPUTADO RUBEN MOREIRA; DIPUTADOS EXPRESAN A PRESIDENTE DE LA UIP INQUIETUDES SOBRE NARCOTRÁFICO, MIGRACIÓN, CIBERSEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada del PRI, informo que diputados y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios expresaron ante el presidente de la Unión Interparlamentaria (UIP) sus inquietudes en temas como narcotráfico, migración, ciberseguridad y medio ambiente. El diputado abordó durante la reunión de la Jucopo a Duarte Pacheco, presidente de la UIP, donde le plantearon las preocupaciones de México, en temas de narcotráfico, sobre la preocupación de la migración, lo injusto que es la distribución de la riqueza en los países del norte y del sur. Dijo que, en el caso específico del PRI, puso sobre la mesa temas como la invasión de Marruecos al Sahara y el bloqueo económico a Cuba; asimismo, se habló sobre ciberseguridad y medio ambiente. El líder parlamentario recordó que la diputada Cinthya López Castro fue nombrada como presidenta de Mujeres de la Unión Interparlamentaria (UIP); y la diputada Marcela Guerra es parte de grupo que estudia asuntos relacionados con el terrorismo.

JOE BIDEN; RECIBIRÁ EN LA CASA BLANCA A PEDRO SANCHEZ EL PRÓXIMO 12 DE MAYO

El presidente Joe Biden recibirá al presidente Pedro Sánchez, en la Casa Blanca, quien viajará a Washington el 12 de mayo, según ha anunciado La Moncloa. Sánchez llevaba meses buscando esta cita, que se consideraba inminente en los círculos del Gobierno, aunque no terminaba de concretarse. Las agendas de las dos administraciones de corte socialdemócrata son similares en muchos puntos, en especial en las políticas para luchar contra el cambio climático, las medidas económicas progresistas y la guerra de Ucrania, en la que ambos respaldan sin fisuras a Volodímir Zelenski. Sánchez ya coincidió con Zelenski la víspera del aniversario de la guerra de Ucrania el pasado febrero, así como con el presidente chino, Xi Jinping, a finales de marzo en Pekín, también bajo el contexto de la contienda en suelo ucranio. La cita con Biden se producirá el primer día de la campaña electoral para las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Sánchez además ha apostado por volcarse en la OTAN y en celebrar el año pasado en Madrid la cumbre de esta organización militar en la que EE UU tiene un peso decisivo. Con motivo de ese encuentro de alto nivel, Biden visitó la capital española y estuvo en La Moncloa con el presidente español, donde mostraron una clara sintonía política. Después se los ha visto departir en algunos otros encuentros internacionales, en especial en el último G-20 en Indonesia, en una charla que fue muy diferente a la brevísima reunión que habían mantenido en otra cumbre de la OTAN en 2021 y que había provocado las burlas de la oposición. La relación se ha profundizado a lo largo de estas cumbres internacionales, sobre todo después de la visita de Biden a Madrid, pero el viaje oficial a la Casa Blanca no acababa de concretarse, y en La Moncloa insistían en que era inminente y que tendría que hacerse antes de que iniciara el periodo electoral de las generales.

