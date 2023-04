La nueva serie De viaje con los Derbez Jamaica, expone la vida de la familia del comediante Eugenio Derbez de una forma que nunca se había visto, y que los ha cambiado en el fondo.

“Cuando nos plantearon el proyecto, primero dijimos que no queríamos hacer un reality, pero después nos dijeron que sería un viaje y accedimos porque creímos que solamente sería salir de viaje y que las cámaras nos siguieran”, contó Eugenio Derbez a 24 HORAS durante la alfombra roja de la serie De viaje con los Derbez.

“Fuimos muy inocentes, creímos que iba a ser menos complicado, que no era tan invasivo y definitivamente cuando juegas con fuego te quemas”, continuó el comediante.

Por su parte, Alessandra Rosaldo, esposa del actor, coincidió en que fue una experiencia difícil de vivir.

“No ha sido nada fácil, el primer viaje fue muy complicado para todos en general pero también gracias a ello hemos aprendido a respetarnos y a darnos nuestro espacio”, añadió la cantante.

“Durante el primer viaje creíamos que nos conocíamos bien pero lo cierto es que nos dimos cuenta que no y que es hasta este viaje que nos conocimos del todo. Al principio, esto nos separó pero hoy nos unió”, continuó Rosaldo.

Eugenio por su parte dijo que creía conocer a sus hijos hasta que vivieron esta experiencia.

“El hecho de haber estado un mes bajo el mismo techo todos juntos empezó a sacar cosas que teníamos ahí guardadas de las que nunca hablamos, y en la segunda temporada, creo que pudimos sanar. De viaje con los Derbez ha servido como terapia”, dijo.

Por otro lado, Vadhir Derbez contó que sufrió un fuerte accidente que puso su vida en peligro.

“Disfrutamos todos la playa y la experiencia pero me tocó vivir un accidente bastante denso en el que sí pude haber perdido la vida por el lugar en el que estábamos, pero gracias a Dios estoy bien”, dijo el actor.

Dicho altercado fue, según él, porque se puso a volar en condiciones en las que nunca lo había hecho.

Por la gravedad de lo anterior, el hijo de Eugenio dijo haberse llevado un aprendizaje.

“Yo todo el tiempo estoy viviendo al límite, siento que no vivo si no estoy haciendo algo extremo pero creo que aprendí a escuchar mejor a mi instinto porque antes de subirme había algo que me decía que no lo hiciera porque el clima y las cosas no estaban estaban ideales, pero aún así por estar en Jamaica y ser el único día que tenía libre decidí hacerlo y al final pagué las consecuencias”.

“Es ahí cuando te das cuenta que vale más la pena escuchar todas esas cosas que te dicen los maestros que no debes ignorar”, declaró Vadhir.

Sobre la relación que tuvo con su familia en el desarrollo de la serie, el joven actor dijo también haber creído que conocía a los demás.

“Yo creo que fue algo que nos pasó a todos con todos porque normalmente nos vemos solamente un fin de semana o en una comida porque todos tenemos mucho trabajo. La convivencia así es muy fácil, pero lo que dejan estos programas es que luego de un mes o más juntos sin descanso hay que aprender a convivir diferente, a tocar temas de los que nunca habíamos hablado y a conocernos en los momentos más difíciles”, destacó.

Por otro lado Eugenio reconoció que la serie De viaje con los Derbez Jamaica, busca romper estigmas sobre la vida de los famosos.

“Muchas veces se cree que la vida de los artistas es solamente lo que se ve en instagram, los super atardeceres y esas cosas”.

“Hay muchas personas que se entristecen por la forma en la que viven y nos ven a nosotros y creen que somos súper felices por viajar por el mundo y no siempre es así, hay veces que estoy deprimido por tener que viajar lejos de mi familia. Creo que aquí se puede ver el lado humano de los Derbez. También sufrimos, nos la pasamos mal y peleamos como cualquier familia”, finalizó el comediante.

De viaje con los Derbez Jamaica ya está disponible a través de Amazon Prime.

