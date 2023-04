Kaylin Gillis, una joven de 20 años fue asesinada a balazos por un hombre luego de estacionarse por error en la entrada de su casa; el agresor ya fue detenido.

El atacante fue identificado como Kevin D. Monahan, de 65 años, quien disparó en al menos dos ocasiones luego de que la joven estacionó su auto en la entrada de su domicilio, en Nueva York.

De acuerdo con primeras investigaciones, la joven y un grupo de acompañantes viajaban en automóvil buscando la dirección de un amigo cuando llegaron a la casa del hombre.

Al estacionarse en la vivienda, los jóvenes se percataron de que se trataba de una dirección equivocada cuando salió el hombre y disparó contra el vehículo, informó el condado de Washington.

Kaylin A. Gillis was killed when Kevin D. Monahan shot at the vehicle she was seated in – as they attempted to turn around. Why!? The car mistakenly drove up his driveway. As tragic as this is, it’s infuriating to see compared to Ralph Yarl, people aren’t questioning the events. pic.twitter.com/7YdWUksxPc

— Harper Qui (@whoeatsarbys) April 18, 2023