La embajada de Estados Unidos emitió una alerta de viaje nivel 2 para San Cristóbal de la Casas, Chiapas debido a los hechos de violencia que ser produjeron en ese municipio la noche de este lunes.

Este aviso a sus ciudadanos implica que deben ejercer una mayor precaución por causa de la delincuencia.

La representación diplomática pidió a los ciudadanos estadounidenses extrema sus precauciones en esa localidad o sus alrededores.

Así mismo pidió tener cuidado de su entorno, mantener un alto nivel de vigilancia y un perfil bajo, también sugirió monitorear los medios locales para mantener actualizaciones, así como revisar los planes de seguridad personal y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Security Alert: Violence in Chiapas – U.S. Embassy Mexico City has received reports of violence in San Cristobal, Chiapas following the killing of a local businessman.https://t.co/f91l6SBpjA pic.twitter.com/LckAWaV7tX

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 18, 2023