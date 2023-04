El jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, recibió autorización médica para para volver a jugar fútbol americano, según el gerente general de los Bills, Brandon Beane.

Hamlin vio a su último especialista el pasado viernes y ya se encuentra participando en los entrenamientos voluntarios con los Bills de esta semana.

Al respecto, Beane dijo que Hamlin visitó a tres especialistas diferentes después de sufrir un paro cardíaco durante el partido de temporada regular de los Bills, el 2 de enero contra los Cincinnati Bengals. Los tres estaban de acuerdo en que podía volver plenamente a jugar al fútbol.

“Está autorizado para reanudar plenamente sus actividades deportivas como cualquier atleta que regresa de una lesión”, comentó.

Asimismo agregó que tres especialistas le dijeron que estaba en condiciones de reanudar sus labores en el terreno de juego:

“Está completamente despejado, está aquí y tiene la mentalidad, está en un gran espacio mental para regresar”, añadió.

Damar Hamlin is working out with the team today in Buffalo.

Glad to have you back, 3. 🫶 pic.twitter.com/n80HheSIaG

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) April 18, 2023