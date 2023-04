“¿Alguna vez ha sentido que es injusto que los viajeros de talla grande se vean obligados a pagar por un asiento adicional o sean humillados por su tamaño mientras viajan en aerolíneas?”

“Yo sí, y por eso es hora de exigir un trato justo para todos, sin importar su tamaño”, exigió la escritora Jae’lynn Chaney.

En este hilo de Twitter, la escritora de usuario @JaeBaeOfficial, expone la discriminación que viven las personas de talla grande al viajar en aviones.

Have you ever felt that it was unfair that plus-size travelers are forced to pay for an extra seat or are humiliated for their size while traveling on airlines? I have, and that’s why it’s time to demand fair treatment for everyone, regardless of their size.

— Jae’lynn Chaney (@JaeBaeOfficial) April 7, 2023