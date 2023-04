Al menos cuatro personas murieron y varias otras resultaron heridas en un tiroteo registrado en un pequeño pueblo en el estado de Alabama, sur de Estados Unidos, señaló la policía el domingo, en tanto medios locales indicaron que las víctimas celebraban una fiesta de cumpleaños de adolescentes.

Según señalaron medios de prensa y testigos en el área, el incidente se registró el sábado por la noche en una fiesta de cumpleaños de “Sweet 16” (Dulces 16) -evento similar al que celebran las quinceañeras hispanoamericanas- en Dadeville, al noreste de la capital del estado, Montgomery.

“Hasta el momento ha habido cuatro muertes confirmadas y múltiples heridos”, señalaron las autoridades de seguridad de Alabama en un comunicado, sin especificar si algún sospechoso fue detenido o identificado.

En la televisión local se hablaba más temprano de al menos 20 personas heridas.

La cadena de televisión WRBL reportó el domingo por la mañana una fuerte actividad policial y cintas de bloqueo de escena del crimen alrededor de un edificio y sábanas blancas cubriendo partes del piso.

Según testigos, varias personas fueron heridas, la mayoría adolescentes, y transportadas a hospitales locales para su atención.

WRBL informó también que durante una investigación preliminar los peritos de la oficina del alguacil estimaron que un altercado provocó el tiroteo durante la fiesta de cumpleaños “Dulces 16” de una adolescente, alrededor de las 22h30 del sábado (03h30 GMT del domingo).

El hermano de la adolescente que cumplía años está entre los asesinados, según declaró su abuela al diario local Montgomery Advertiser.

Por su parte, la gobernadora Kay Ivey -a través de su cuenta de Twitter- lamentó lo ocurrido y afirmó que:

“Los delitos violentos NO tienen cabida en nuestro estado, y las fuerzas del orden nos mantenemos informados de cerca a medida que surgen detalles”.

