Una llamada del 911 se filtró en redes sociales en la cual revelaría un presunto intento de quitarse la vida de parte de Drake Bell luego de desaparecer.

El medio TMZ obtuvo el audio en donde un policía se pone en contacto con un colega de otro departamento por el reporte de la desaparición de la celebridad.

“Básicamente, hay un famoso que tuvo una pelea con su esposa en el parque”, comenta el agente a su colega en una llamada de 50 segundos de duración.

“Nos involucramos porque está enviando mensajes (Drake) a su familia en California amenazando con que se va a emborrachar y se va a colgar en un hotel en algún lugar de Orlando”, agregó el oficial.

Drake Bell threatened suicide after falling out with wife, according to 911 call👇🏼 pic.twitter.com/IDSBNCVp8V

— Jacobo Luna (@lunagrnds) April 14, 2023