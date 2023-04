Kyle Farmer, bateador profesional de la MLB, recibió un pelotazo en la cara que provocó que saliera del juego; lo operaron de la mandíbula.

Este 12 de abril se disputó el partido de la MLB entre los “Mellizos” de Minnesota y las “Medias Blancas” de Chicago en el Target Field.

Sin embargo en la cuarta entrada baja se registró un accidente que afectó gravemente a Farmer.

El catcher de Chicago lanzó una curva que se elevó bastante hasta impactarse directo a la mandíbula de Kyle, esto provocó alarmas entre los asistentes.

De acuerdo a las estadísticas del encuentro, el pitcher lanzó la bola a una velocidad de 92 millas por hora, es decir, a 148 kilómetros por hora.

El cuerpo médico saltó al diamante para atender a Kyle Farmer y determinaron que no podía seguir en el jugo por lo que el pelotero salió por una grave lesión de mandíbula.

Kyle Farmer is out of the game with a jaw injury the Twins announce.

