Marvel Studios sorprendió al mundo de los superhéroes tras el lanzamiento del tráiler final de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’.

Este miércoles a través de las cuentas oficiales de Marvel Studios se liberó el tráiler final de de la cinta Guardianes de la Galaxia Vol. 3′.

Dicho tráiler de 2:06 min que llegó con la frase “Es el momento de decir adiós”, vemos como Star-Lord, todavía recuperándose de la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo (rocket, drax, groot,mantis) en una peligrosa misión para salvar la vida del mapache.

Durante la travesía cada uno tendrá una remembranza de su pasado, al cual tendrán que hacerle frente una vez más durante la misión, la cual si no se completa podría poner en peligro la vida de los Guardianes.

¿Quiénes confirmaran el reparto de la cinta dirigida por James Gunn?

Casi todo el reparto de las dos primeras entregas volverá en esta tercera, a saber: Pratt (Star-Lord), Saldaña (Gamora),Bautista (Drax), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Sean Gunn (Kraglin) y Sylvester Stallone (Stakar).

Entre las novedades también llama la atención Will Poulter para interpretar a Adam Warlock, el temible villano contra el que se enfrentarán los Guardianes de la Galaxia, Chukwudi Iwuji ,Callie Brand, Daniela Melchior y Nico Santos.

En tanto que, a continuación te dejamos el tráiler final de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’, que llegará a los cines el 5 de mayo, esto tras el retraso que tuvo luego de que James Gunn fuera despedido de Disney.

It’s time to say goodbye.

Experience Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Vol. 3, written and directed by James Gunn, in theaters May 5th. Get tickets now: https://t.co/Owh9udpNCZ #GotGVol3 pic.twitter.com/O8RjTyGvO0

— Marvel Studios (@MarvelStudios) April 12, 2023