Hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya con la investigación del incendio en la estancia de migración en Ciudad Juárez se valorará la creación de un consejo para atender la migración, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Antes de que sugiera esta tragedia de Ciudad Juárez (donde perdieron la vida 40 personas a causa de un incendio en instalaciones del Instituto Nacional de Migración) ya habíamos hablado de la creación de un consejo para atener el fenómeno migratorio”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

Explicó que el padre Alejandro Solalinde participaría en este Consejo y la semana pasada que acudió al Palacio Nacional “vino a decirme que estaba en lo mismo, que tenía la decisión de ayudar y sobre eso hablamos”.

Solalinde incluso anunció la semana pasada que desaparecería el Instituto Nacional de Migración y éste sería sustituido por una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería.

Al respecto, López Obrador enfatizó que primero habrá que esperar a que la FGR termine con el proceso de investigación que lleva a cabo por el incendio de la estancia migratoria en aquella ciudad fronteriza.

“Ya hablábamos de que hay órdenes de aprehensión, de que hay detenidos, pero falta la conclusión de la parte que corresponden a la Fiscalía, vamos a esperarnos y el padre Solalinde está ayudando y muchas personas humanistas que quieren participar para que se proteja al migrante, que se les garantice sus derechos humanos, ese ha sido siempre el propósito.

“Hay otros que no es ese su propósito, que lo que buscan es atacarnos y sacar raja del dolor humano, pero allá ellos”, expresó el mandatario.

Respecto al reclamo que hizo el Gobierno de El Salvador de que se trató de un crimen de Estado la muerte de 40 migrantes en instalaciones del Gobierno mexicano y la política de detención ilegal de personas extranjeras en tránsito por territorio nacional, López Obrador comentó que todo eso se está revisando.

“Nada más que en su momento. Solo puedo comentar que nosotros no somos represores, y que no violamos derechos humanos; se dan estos casos lamentable que no duelen mucho, pero el Estado mexicano no tiene como propósito violar derechos humanos, no es el principal violador de los derechos humanos como sucedía anteriormente”, dijo el presidente.