Una usuaria denunció en sus redes el robo que sufrió dentro de las instalaciones del gimnasio; aseguró que se llevaron todo.

Una usuaria denunció por medio de sus redes sociales el robo que sufrió dentro de las instalaciones del gimnasio Smart Fit ubicado en Universidad en la Ciudad de México.

Su caso decidió hacerlo público a través de su cuenta de Twitter en la que detalló que pese a que su locker tenía puesto el candado se llevaron su mochila en la que venían todas sus pertenencias.

“Acaban de robarme en @SmartFitMx sucursal Universidad. Violaron el candado de mi locker y se llevaron mi mochila con absolutamente todo: llaves, INE, cartera, la renta, saben dónde vivo y tienen acceso a mi domicilio”, se leyó.

Asimismo subrayó que la sucursal tiene cámaras:

“Smart Fit tiene cámaras y procede que difícilmente hagan algo”, concluyó.

Acaban de robarme en @SmartFitMx sucursal Universidad. Violaron el candado de mi locker y se llevaron mi mochila con absolutamente todo: llaves, ine, cartera, la renta, saben dónde vivo y tienen acceso a mi domicilio. Smartfit tiene cámaras y procede que difícilmente hagan algo — Laura Baeza (@laurahbaeza) April 6, 2023

Debajo de su tuit otros usuarios comenzaron a compartir varias experiencias similares que han tenido en sus gimnasio, algunos de los comentarios que dejaron fueron los siguientes:

“A mi me “robaron” una mochila de un locker cerrado, me dijeron que no podían enseñarme la cámara porque necesitaba una orden, hice una pre-denuncia y mágicamente mi mochila apareció en objetos olvidados”.

“A mi me pasó similar, abrieron mi candado y se llevaron mi cartera y maquillaje, avisé a los encargados y me dijeron que solo con una denuncia formal ante el mp podían ayudarme con las cámaras”.

Te podría interesar: Cae a joven por presunto robo de 20 mil pesos de una caja fuerte en la colonia Juárez

“Que coraje Laura, me pasó lo mismo, ya hice mi denuncia en el MP. Ya la entregué a

@SmartFitMx universidad aún no responde, llevo 3 semanas sin respuesta”.

“A mi me pasó en el de Insurgentes Sur hace ya años, no hicieron absolutamente nada al respecto. Me culparon a mi diciendo que prácticamente mi candado era chafa”.

Hasta el momento su denuncia tiene más de 2 millones de visualizaciones.

KA