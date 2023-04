“No estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Donald Trump“.

Señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con respecto al proceso que enfrenta el exmandatario de EU en una corte de Nueva York.

Luego de que la Fiscalía de EU le imputara 34 presuntos delitos fiscales y que el magnate se declarara “no culpable”, el mandatario mexicano reiteró su postura de que no deben usarse los asuntos supuestamente legales con propósitos político-electorales.

Enfatizó que él padeció un asunto parecido y:

“Que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo, miren lo que le hicieron a Pedro Castillo en el Perú, o lo que me hicieron a mí que me desaforaron, que no querían que apareciera en la boleta electoral”.

Por ello llamó a que sea el pueblo el que decida sobre sus gobernantes, y aunque en Estados Unidos está permitido que participe en el proceso electoral pese a enfrentar un proceso legal:

“De todas maneras está expuesto a una campaña de desprestigio bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna”.

El titular del Ejecutivo destacó que no sabe si cometió un delito o no, que no le corresponde pero le llama la atención de que:

“Lo estén acusando de algo que sucedió en el 2000 o en el 2006. En 16 es cuando presentan la denuncia por la supuesta aventura, fue en el 2000 o 2006, vamos a ver ¿cuántos años lleva?”.

Y destacó que no se trata de que sea Trump sino por cualquiera, como fue el caso de Cuauhtémoc Blanco, cuando lo querían quitar de la alcaldía de Cuernavaca y él se pronunció y siempre lo va a hacer “no debe aceptarse eso”.

