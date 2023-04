Uno de los estudios cinematográficos más importantes del mundo dio a conocer a los personajes de Barbie, cinta en live action que causó sorpresa cuando se dio a conocer que Margot Robbie interpretaría a la muñeca más famosa del mundo, mientras que Ryan Gosling sería su inseparable compañero Ken.

Warner Bros. Pictures asegura que esta es la película “más esperada, inteligente y divertida de este verano y estamos seguros de que tanto niños como adultos disfrutarán de esta historia en cines”, se lee en un comunicado difundido por ellos mismos en el que también se informa de que se lanzó un micrositio en el que podrás crear tu propio póster al estilo Barbie.

Al elenco se suman Will Ferrel interpretando a un ejecutivo de la compañía de Mattel, junto a otras Barbies, Kens y humanos como: Simu Liu, Emma Mackay, Issa Rae, Connor Swindell, America Ferra, Michael Cera, Emerald Fener, entre otros actores. Esta historia rosa te sumergirá en diversión y humor y más si es narrada por Helen Mirren.

“Barbie” está dirigida por Greta Gerwig, actriz y directora de reconocidas películas como “Lady Bird” y “Mujercitas” y presentará una visión de esta muñeca desde un punto de vista inteligente, pero también muy divertido y emocionante.

WELCOME TO BARBIE LAND, did you bring your rollerblades?🌟 @BarbieTheMovie only in theaters July 21 pic.twitter.com/bBTI17MoA5

— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) April 4, 2023