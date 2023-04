Sony Pictures sorprendió a los fans del mundo de los superhéroes tras el lanzamiento del tan ansiado tráiler de la película ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’.

Este martes a través de las cuentas oficiales de Sony Pictures se liberó un segundo adelanto de lo que se podrá observar en los próximos meses en la cinta de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’.

En el clip de 2:42 min ante lo mostrado, se deja entrever como Miles Morales tras adentrarse en el multiverso arácnido en donde conocerá a un nuevo grupo de Spider-People- muchísimas versiones de él mismo- intenta equilibrar su vida como superhéroe y como una persona común, pero sin perder la misión más importante salvaguardar la seguridad de las personas que ama, mientras lucha contra villanos.

De igual modo en este avance podemos observar a la amiga de Miles, Gwen Stacy, quien proviene de otra dimensión y pretende llevar a Morales a una aventura sin igual, pero el arácnido lo pensará ya que en sus manos está el salvar a una persona que ama o al universo entero.

Dentro de los Spideys que veremos se encontrarán el Spider-Man 2099, Peter Parker, Spider-Woman, Spider-Man Unlimited, Spider-Punk e incluso el Spider-Man del videojuego de PlayStation.

La película tendrá el regreso de las estrellas Shameik Moore, Hailee Steinfeld y Jake Johnson, quienes repiten sus papeles anteriores. Oscar Isaac retomará el papel de Spider-Man 2099,Issa Rae en el papel de Spider-Woman. A ella se unen Karan Soni, Jason Schwartzman, Daniel Kaluuya, Shea Whigham y Jorma Taccone.

En tanto que, si aún no has visto el espectacular tráiler de la película animada que se estrenará el 2 de junio, y es secuela de la ganadora al Oscar Spider-Man: Into the Spider-Verse , a continuación te lo dejamos:

One Spider-Man wants to change his own destiny. 🕷 Miles Morales returns for the next Spider-Man movie, exclusively in theaters June 2. Watch the new trailer for Across the #SpiderVerse now. pic.twitter.com/P2arYxSEjv

— Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) April 4, 2023