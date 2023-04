Mediante sus redes sociales, Robert Smith, integrante de The Cure, ha confirmado que la banda visitará México como parte de su nueva gira.

Además de que adelantó que siete países de Sudamérica también formarán parte de esta serie de espectáculos.

Aunque no dio mayores detalles, Smith mencionó que las fechas se anunciarán a final de este mes generando expectativa sobre los países restantes que formarán parte del Of A Lost World 2023.

“Detalles de espectáculos en México y siete de los doce estados sobreranos de Sudamérica antes de fin de mes”, se lee en su tweet.

PS. DETAILS OF SHOWS IN MEXICO AND SEVEN OF THE TWELVE SOVEREIGN STATES OF SOUTH AMERICA BEFORE THE END OF THE MONTH… #ShowsOfALostWorld2023

La reacción del público mexicano no se hizo esperar ya que han pasado casi cuatro años de su última visita a nuestro país ofreciendo un set de poco más de tres horas.

Tal es así que hasta la actriz Gaby Platas respondió el tweet pidiendo atención a la venta para evitar que caigan en revendedores.

“Haz lo mismo con Ticketmaster México. Suelen venderlo todo a los revendedores, y se nos hace muy difícil a nosotros, los verdaderos fans, conseguir entradas”, escribió Platas.

Please do the same thing with @Ticketmaster_Me

They usually sell everything to resellers, and make very difficult to us, the real fans, to get tickets

— Gaby Platas (@gabyplatas) April 4, 2023