La artista Nnux denunció a través de su cuenta de Twitter abusos laborales a los trabajadores del festival Ceremonia en donde se presentó el fin de semana.

“Estuvo muy chido el Ceremonia, a mí como artista me trataron bien, PERO me tocó platicar con el personal que estaba trabajando en camerinos y el trato al personal es inaceptable. A las 2am les pregunté que cómo se iban a su casa y me dijeron que no se iban”, inició el hilo la intérprete.

“Tenían turno a las 7:30am otra vez y ya no tenía sentido irse, entonces me dijeron que se iban a quedar. Algunos habían pensado irse a un hotel cercano, pero me dijeron que revisaron los precios y básicamente era gastar todo lo que habían ganado en pagar eso. Les pregunté si les daban chance de quedarse en los camerinos, que estaban cerrados, y se empezaron a reír y me dijeron que no, que se iban a quedar en el pasto”, continuó.

Por ello, la artista además evidenció que no obstante de que se acostaban en el pasto, quien los había contratado no les ofrecían cobijas ni ninguna comodidad para que pudieran descansar.

“Un festival con tanto dinero puede tratar de manera mucho más digna a quienes están haciendo el evento posible. Si tienen expectativas de jornadas tan amplias, tienen que dar las condiciones para que sus trabajadores estén bien. Darles transporte o buenas condiciones para que puedan quedarse, además de un salario que esté a la altura de todo el trabajo que hacen”, finalizó Nnux.

Por lo anterior el festival sí contestó a la artista “Muchas gracias por hacernos llegar esta información. Son cuestiones que trabajaremos y mejoraremos en nuestra siguiente edición”.

Sin embargo, otros usuarios utilizaron el post para contar sus historias relacionadas con el tema.

Por otro lado, el festival tuvo más reportes en su contra, todos con relación al trato de hacia sus empleados y los detalles tras bambalinas.

La cuenta Terror Restaurantes MX compartió un par de testimonios directamente de trabajadores del festival, el primero de ellos habló sobre la comida que se sirvió a los artistas.

“Este pasado viernes, sábado y domingo, trabajé en el servicio de catering de Ceremonia para Diana López del Río y fue la pero experiencia de mi vida, la más deshumanizante, esta persona es una explotadora laboral, chantajista emocional y manipuladora”, inicia la denuncia anónima.

“No tenía libro de recetas ni medidas ni organización, dejó a la gente de cocina resolviendo todo con las mínimas indicaciones de recetas”, continúa el texto.

Además se detalla que no hubo un correcto manejo de la instalación de gas, la cual representaba un peligro para los trabajadores, también agregó que los sueldos fueron “de risa” para jornadas de más de 12 horas y adjuntó fotos en las que se detalló que el pollo que se les sirvió a los artistas estaba “pasado y sobrecosido” y que les pidió a todos maquillar es estado.

La segunda denuncia de la cuenta habló en concreto de cómo contrataron gente sin experiencia para el festival, que se les dio una capacitación de cuatro horas para las jornadas laborales que fueron el primer día de 9:00 a.m. a 4:00 a.m. y el segundo de 8:00 a.m. a 5:30 a.m.

Además esta denuncia asegura que su sueldo fue de mil 100 pesos por día, sin embargo, no todos corrieron la misma suerte con el mismo horario, pues comenta que hubo peores pagados.

Hasta el momento el festival no ha atendido estas denuncias en comentarios de la red social.