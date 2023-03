La actriz Erika Buenfil reveló que asistió, junto a su hijo Nicolás, al concierto de Billie Eilish que se llevó a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México; sin embargo, relató que fue una odisea asistir al show debido a la lluvia que azotó a la capital y porque también fue de manera encubierta para no crear “tumultos” por su presencia entre el público.

La actriz asistió el pasado miércoles al concierto de Billie Eilish, mismo que se suspendió y se reagendo un día después debido a las fuertes lluvias que cayeron en la capital mexicana.

Ante ello, Erika Buenfil tuvo que tolerar el clima con tal de acompañar a su hijo, pero detalló que sí salió empapada.

“Me di la empapada de mi vida, hasta los chones […] Aguanté desde la una de la tarde, hasta las doce de la noche que salió Billie y cantó cinco canciones y Nicolás no se quería ir”, reveló para el programa ‘Sale el Sol’.

Para dicho concierto, la actriz tuvo que ir de manera “anónima” y encubierta, esto para evitar ser reconocida y no creara un desorden entre el público.

“Fui lo más protegida para que no me reconocieran, si no para no provocar también el tumulto. Digo, no porque sea Billie Eilish ni mucho menos, pero te empiezan a reconocer y se hace más rollo”, añadió.

Aunque fue lo más cubierta que se pudo, algunos asistentes del concierto lograron identificarla, pero a pesar de ello, muchos la protegieron de algunos empujones en el evento.

