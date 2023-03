Melodías tristes y corazones rotos. Una mezcla ‘mortal’ para cualquier adolescente, pero no intimidante para los más de 22 mil jóvenes que se dieron cita en el Palacio de los Deportes para disfrutar la música de The 1975.

Tan peligrosos y adictivos como el amor, Matt Healy aparece con cigarro en mano y una botella de vino, sentado frente a una mesita redonda en el escenario, para desatar la euforia del público y dar arranque a la presentación.

Con una escenografía simple, The 1975 interpreta los temas de su más reciente álbum ‘Being Funny in A Foreign Language’ y ofrece un recorrido por sus principales éxitos.

El vocalista recorre el escenario. Se entrega a los asistentes y los seduce con sus pasos. Mientras ellos viven la noche en miniatura. A través de pantallas.

“Este es el show más grande que hemos tocado”, asegura el frontman frente a un recinto lleno para corear sus letras.

Entre el público, una pareja de enamorados se funden en un enternecedor beso frente a una cámara que proyecta su imagen directo en pantalla. De manera contrastante, los versos de “Somebody Else” comienzan a sonar.

“Aquí vienen los éxitos”, advierte Healy. Y no miente. De manera inmediata llega otro bloque de hits como “It’s Not Living (If It’s Not With You)” y “Love If We Made It”.

Por un momento, los asistentes se olvidan de su celular para sentir la música y saltar al ritmo de “The Sound”.

Sin encore, The 1975 se despide del público capitalino con “Give Yourself A Try”.

