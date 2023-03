Disney Plus lanzó el tráiler de “Una historia de terror, supervivencia y triunfo” entrevista que hablará sobre el accidente que a Jeremy Renner casi le cuesta la vida.

Este miércoles la plataforma de streaming, Disney Plus, liberó el tráiler de la entrevista-documental con Jeremy Renner tras el accidente que casi le cuesta la vida.

El 1 de enero el actor de 52 años fue hospitalizado luego de ser atropellado accidentalmente por un quitanieves cerca de su casa de Lake Tahoe, en Nevada, Estados Unidos.

Según su publicista fue intervenido tras sufrir “trauma torácico cerrado y lesiones ortopédicas”, por lo que pasó algunos días en recuperación; sin embargo tras someterse a tratamientos y terapias para recobrar el movimiento en su pierna la cual fue la más afectada, el intérprete de Hawkeye volverá a aparecer en la pantalla.

En el tráiler se muestran algunos fragmentos de la entrevista que Renner tuvo con el canal ABC y se transmitirá por Disney, así bien se muestran videos de sus familiares y personas que estuvieron durante el accidente.

De igual forma se presentará el llamado de emergencia que se realizó al 911 durante el accidente, en la escena que se presenta se escucha a lo lejos al actor quejarse de dolor mientras las personas le comentan que siga luchando.

En tanto que, a continuación te presentamos el tráiler de la “elección por vivir” del superhéroe Ojo de Halcón que sufrió más de treinta fracturas y múltiples lesiones que lo dejaron en un primer momento en estado crítico; la entrevista completa se estrenará el próximo 7 de abril.

“I chose to survive.”@JeremyRenner: The @DianeSawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph airs April 6 at 10pm ET on ABC, streaming April 7 on #DisneyPlus. Check local availability. pic.twitter.com/J59WnNPoJx

— Disney+ (@DisneyPlus) March 29, 2023