El novio de Becky G se pronuncia en redes tras acusaciones de presunta infidelidad hacia la cantante a unos meses de comprometerse.

Este lunes a través de Instagram Sebastián Lletget, novio y prometido de Becky G compartió un comunicado para aclarar los rumores sobre las presuntas acusaciones de infidelidad hacia la reguetonera.

Luego de que hace un par de días una joven compartió en redes supuestas evidencias- videos ,mensajes, y audios – con los que comprobaba que mantuvo una “relación” con el futbolista del Club Dallas mientras se encontraba en España, en el comunicado Lletget dejó entrever que los rumores habrían sido verdaderos.

“Hay una realidad que he ocultado todo a todos los que me rodean. He luchado con el trauma personal y la ansiedad aguda agravada por mi propia negociación orgullo y las decisiones.

Durante las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, un lapso de 10 minutos en el juicio resultó en un complot de extorsión.

Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en la redes sociales llenó de más mentiras de cualquier verdad y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida , la única persona a la que nunca debo dar por sentado poner en riesgo.”

Sebastián, además mencionó que dicha situación que ha puesto en peligro su relación de casi 7 años con la intérprete de “Mayores” es una llamada de atención sobre lo que podría estar haciendo mal.

“Para mí ha sido una llamada de atención. La alarma más fuerte de mi vida. No puedo seguir huyendo de los demonios. Sé que cualquier acción realizada que nos puso aquí nunca debería haber ocurrido para empezar. Empujar hasta los mismos límites de las líneas que nunca deberían cruzarse solo me lastiman a mi y a las personas que amo”.

Por último, el futbolista para cerrar su comunicado, “implora” por el perdón de Becky, pues la situación lo ha hecho confrontarse con el dolor , caos y miedo.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todo los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada.

Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”.

Tras lo anterior Rebbeca Marie Gómez, no ha salido a pronunciarse, sin embargo en su última publicación de Instagram – fotos – en la alfombra de los iHeartRadio Music Awards 2023, la cantante escribió en la descripción de las imágenes:

“Sin palabras pero gracias”, acompañado de un emoji de corazón color azul.

CSAS