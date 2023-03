Los peleadores retirados mexicanos Julio César Chávez y Erick “Terrible” Morales, anunciaron la próxima y última cartelera del legado Chávez, en donde el combate estelar será ente ellos, el 20 de mayo en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California.

En conferencia de prensa, el “Gran Campeón Mexicano” dijo que como parte de la cartelera también estarán sus hijos, Julio César Chávez Jr., Omar Chávez, la peleadora Jackie Nava y Yori Boy Campas.

Julio César Chávez aseguro que le emociona poder dar esta pelea de exhibición en Tijuana, ya que la afición de ahí siempre lo apoyaron con mucha fuerza. Chávez también mencionó que, aunque sea una pelea más de espectáculo que deportiva, tanto él como Erik se están preparando fuerte.

“Ya me cuesta mucho trabajo subirme al ring, no es lo mismo que entrenar diario en mi casa… pero lo bueno es que Erik me lleva ventaja, pero en la edad (risas), pero esta exhibición es emocionante, porque nos cuidamos y tenemos conciencia, aunque los años no pasan de gratis, esto requiere un esfuerzo extra. Me cuesta por mis tobillos, que ya están lastimados pero me gusta hacer ejercicio, y eso es una ventaja”, dijo Chávez.

Con 60 años de edad, Julio adelantó que será una pelea a 5 rounds y con el equipo de protección todo el tiempo, ya que considera que tampoco es necesario arriesgarse a algún accidente, pues él tiene algunas operaciones en el rostro y entonces deber cuidar mucho de no tener impactos de peligro.

“Yo le hago a todo, no tengo probema, vamos a estar en tiempo y forma, este año también tenemos compromisos con todos los chilangos y vamos a organizarnos. Hay que hacerle el quiete porque ya está viejito y el el deporte no se da de un día otro, es un trabajo largo. Al travieso le di mucha chanza pero con Julio no va a ser lo mismo”, dijo Morales entre risas.

“Erik Morales se merece un homenaje, porque le hadado prestigo al boxeo mexicano y a Tijuana, fue un gran peleador y esto será del agrado de toda la gente, queremos que salgan contentos, pero lo más importante de esta función es ver pelear a mis hijos limpios, sin niguna sustancia. Es un legado importante. Julio, mi hijo, viene de un programa de recuperación y ahora tiene otra actitud”, agregó Julio.

Por su parte, y después de un año de estar en un programa de recuperación, Julio César Chávez Jr, recomendó a los jóvenes que atraviesan por un problema similar, que tengan mucha precaución con el tipo de cosas que consumen. “Cada cabeza es un mundo, todos somos diferentes, es difícil salir adelante de un problema como el que yo tuve, los excesos son siempre de riesgo, cada vez hay cosas más malas, la gente está más perdida, consumen más alcohol, mariguana y hay que tener cuidado con este tipo de conductas”.

Como parte de la cartelera, la peleadora mexicana Jackie Nava enfrentará a Juliss Alejandra Guzmán, quien viene de tener un encuentro con Yamileth Mercado. Esta pelea de exhibición está pactada a cuatro rounds.

LV