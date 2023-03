Disney Plus anunció en redes la fecha de estreno de Secret Invasion, la primera serie de Marvel Studios.

Este lunes a través de la plataforma de streaming, Disney Plus, se dio a conocer la fecha de estreno de la primera serie de Marvel Studios, Secret Invasion.

Luego de que en meses recientes surgieran cambios significativos en el mundo de los superhéroes ,Marvel reveló que el primer programa de la Fase 5 se estrenará el 21 de julio, esto tras retrasarse el lanzamiento programado a finales de las primavera.

Secret Invasion (Invasión Secreta en español) contará en seis episodios como Fury y Talos enteraran detener a “una raza de cambia formas extraterrestres- Skrulls”- los cuales se han infiltrado en todos los aspectos de la vida en la Tierra.

Lo anterior , bajo la participación de Samuel L. Jackson en el papel de Nick Fury y Ben Mendelsohn como el Skrull Talos -quienes se conocieron por primera vez en la película Capitana Marvel- asi como con: Emilia Clarke , Kingsley Ben, Killian Scott, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Además contará con la aparición de Don Cheadle como James Rhodes y Martin Freeman como Everett Ross.

En tanto, a continuación te dejamos el tráiler para ir calentando motores.

"I'm the last person standing between them and what they really want."

Marvel Studios' Secret Invasion, an Original series, streaming 2023 on @DisneyPlus . pic.twitter.com/IL1TR7enV6

— Secret Invasion (@SecretInvasion) September 10, 2022