¡Se nos casan! Los artistas Rauw Alejandro y Rosalía sorprendieron a sus fans tras anunciar su compromiso en su reciente tema en colaboración “Beso“.

Este jueves se estrenó “Beso” el nuevo tema en colaboración de Rauw Alejandro y La Rosalía, y tras el lanzamiento los cantantes anunciaron su compromiso.

Cerca de las 8 de la noche – hora de España- llegó a todas las plataformas el trabajo en conjunto de la catalana y el puertorriqueño, quienes presuntamente ha mantenido una relación de casi tres años, ya que Rosalía tras el estrenó mencionó:

“PorfinnNNN después de más de 3 años juntos aquí están estas 3 canciones hechas con todo el amor del mundo”, pues no solo salió a la luz el tema “Beso” sino también ‘Promesa’ y ‘Vampiros’ de su EP “R∞Я”, que esta conformado por las iniciales de los cantantes y un infinito en muestra de alianza.

Sin embargo, “Beso” que llegó con un clip al estilo Reel, porque recopiló los mejores momentos” que han vivido juntos Rauw y Vila Tobella se llevó los plausos , ya que al final del tema en donde se escuchan frases como “Tú ere’ la persona más cerca de mí”, “Lo mejor que tengo es el amor que me das, Rosalía con lágrimas en los ojos que evidenciaron su gran felicidad, mostró el anillo de compromiso que su futuro esposo le dio.

“Ay, díos mío, todo el rímel aquí corrido”, dice la española mientras muestra su anillo, así bien mencionó; “Te amo”, seguido de ello ambos compartieron un beso.

¿Cómo se conocieron Alejandro y “La Rosalía”?

Cabe señalar que, aunque no esta claro cómo se conoció la pareja, ambos generaron rumores cuando fueron fotografiados saliendo juntos de un restaurante en Los Ángeles en agosto de 2021, y un mes después Rosalía y Alejandro compartieron varias publicaciones en las redes sociales confirmando su relación.

Desde entonces, la pareja pese a ser bastante reservados con su relación, ambos han mostrado el gran amor que se tienen, como la catalana quién recientemente mencionó lo siguiente durante una entrevista con Ibai:

“Pensaba que eras de una manera y luego me sorprendiste. Había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió.

Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’. Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”.

Siendo así que , tras lo anterior te compartimos a continuación el emotivo video de “Beso” la prueba de amor entre el puertorriqueño y Vila Tobella.

CSAS