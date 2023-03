Aunque el Gobierno de Estados Unidos es prudente y reitera constantemente su colaboración con México, políticos, expertos y medios de comunicación estadounidenses mantienen fuertes críticas, que iniciaron incluso desde antes de llegar al poder, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A principios de marzo, en la más reciente reunión con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, AMLO insistió en que México no produce fentanilo, el opioide sintético responsable de la muerte de más de 70 mil estadounidenses en 2021, según datos del Departamento de Estado.

“Hablamos de fentanilo, del tráfico de armas y de la decisión del presidente Joe Biden de respetar nuestra soberanía”, tuiteó al compartir imágenes de su reunión, en medio de las crecientes críticas.

La respuesta más enérgica fue la del congresista de Texas, Den Crenshaw, quien señaló: “justo un día antes de que AMLO afirmara que México no produce ni consume fentanilo, los soldados mexicanos encontraron más de 1 millón de pastillas de fentanilo en un escondite en Tijuana. Supongo que no es muy bueno mintiendo”, publicó en Twitter al señalar que López Obrador “está del lado” del crimen organizado.

Además, William Barr, exfiscal de EU durante el mandato de Donald Trump, calificó a los cárteles como “narcoterroristas”, al acusar a AMLO de “facilitar” el trabajo de los grupos criminales.

“Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas”, indicó en un artículo de opinión en The Wall Street Journal.

Estas declaraciones no terminaron ahí, el canciller mexicano Marcelo Ebrard contestó a los comentarios de Barr el pasado 11 de marzo, y una semana después, el pasado 21 de marzo, Barr volvió a arremeter contra el Gobierno de México, en otro texto publicado en el mismo medio. “Es el gobierno mexicano el que permite florecer a los cárteles. Los esfuerzos para reducir la demanda podrían ayudar a largo plazo, pero no sustituyen a las medidas decisivas que se tomen ahora para reducir la matanza de hoy”, dijo.

MEDIOS

A estas publicaciones se han unido editoriales de medios como Chicago Tribune, quien comparó a AMLO con el propio Trump, al calificarlo de “mentiroso y delirante”. Otro ejemplo es el del columnista estadounidense Fareed Zakaria, quien señaló: “Andrés Manuel López Obrador es un demagogo populista que nos recuerda la tradición del cacique en la historia latinoamericana”.

Previamente, Zakaria también publicó una columna titulada “El presidente populista demagogo de México está destripando las elecciones justas”, en The Washington Post. Los ataques se centran en los cárteles mexicanos y la migración, pero también en sus reformas estructurales, como el decreto de la prohibición del maíz transgénico y recientemente el Plan B de la reforma electoral para modificar el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sobre este último, The Washington Post indicó que era una “puñalada”, The Wall Street Journal que propiciará el “narcoestado”, el Financial Times que AMLO quiere resucitar peores tradiciones del PRI y el New York Post que la reforma “asesina” a la democracia. Otro análisis, en este caso del Brookings Institute, titulado “México toma otro paso hacia el autoritarismo del pasado”, señaló que bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, las instituciones independientes de México, pierden lentamente su capacidad de servir como contrapeso al Ejecutivo.

ANTECEDENTES

Aunque este tipo de publicaciones no son nuevas, en mayo de 2020, The New York Times publicó un texto del periodista Azam Ahmed, donde un análisis del medio indicaba que ”las cifras de personas que pudieron haber muerto por COVID-19 en Ciudad de México es más de tres veces a lo que muestran las cifras federales”.

El propio The Washington Post, en febrero de 2022, publicó una editorial en el que lo tachó de ser “una de las figuras mediáticas más destacadas del país”, en lugar de abordar temas como la violencia contra el gremio periodístico, mientras The Wall Street Journal, publicó, antes de iniciar su mandato, una editorial bajo el encabezado “El Presidente electo mexicano, López Obrador, está espantando a los inversionistas extranjeros”.

