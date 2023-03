Con un “respetuoso llamado”, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección del Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra Cadena, pidió al Senado no imposibilitar sus tareas.

En medio de la coyuntura por la objeción que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a los recién nombrados comisionados de ese Instituto, la comisionada presidenta, destacó que la democracia sólo es real donde existe transparencia.

“Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, pueden concebirse desde la opacidad. A esa razón, y para estar a la altura de las más altas exigencias ciudadanas, lejos de disminuirla, hoy debemos fortalecerla”, declaró ante senadores de todos los partidos.

“No hay democracia que pueda vivir sin transparencia; no hay votos ni elecciones legítimas sin información vasta y fidedigna de las y los candidatos; no hay posibilidad de evaluar la gestión de las y los representantes, si no rinden cuentas en la tribuna pública. No hay, incluso, justicia sin publicidad, porque lo injusto no soporta verse descubierto”, declaró la comisionada Ibarra Cadena.

Advirtió que de quedarse sin quórum para sesionar, el Inai no tendrá las facultades para impedir que se niegue el derecho a saber de la ciudadanía ni podrá protegerla si se vulneran sus datos personales.

“Tampoco podremos fungir como segunda instancia; ni podremos resolver aquellos recursos estatales que el Inai atrae por su relevancia nacional o por la falta de quórum de los organismos garantes locales. No podremos resolver las denuncias de incumplimiento a las obligaciones de transparencia, ni las verificaciones en materia de datos personales, ni celebrar convenios o memorándums de entendimiento para desarrollar proyectos”.

Ante ello, -dijo- “no podemos sino defender su autonomía, lo contario sería indigno de la naturaleza de la Institución y de la promesa que hicimos al ingresar a su servicio. Las resistencias a la publicidad pueden ser parte de todo proceso de consolidación democrática, y confiamos en que la sociedad, que ayer hizo emerger este instituto, hoy sabrá articular las exigencias suficientes para fortalecerlo y, con ello, fortalecerse”.

