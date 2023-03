La plataforma de streaming, HBO Max lanzó un nuevo tráiler de la miniserie “Love And Death” protagonizada por Elizabeth Olsen.

Este jueves a través de la cuentas oficiales de HBO Max se reveló un nuevo avance de la miniserie “Love And Death” que está basada en hechos reales y será protagonizada por Elizabeth Olsen.

Dejando de lado los personajes de Marvel y las actuaciones románticas, Elizabeth Olsen, llegará para inquietar a más de uno ahora con el papel de ama de casa que interpretará y que tras un tórrido romance se convertirá en una “asesina”.

Pues en este tráiler de 2:20 min que llega con la frase “ La verdad siempre sale a la luz”, vemos como Candy Montgomery, será llevada a la corte para enfrentar los cargos por homicidio luego de que se da conocer que ella asesinó a su amiga y vecina luego esta se enterara que mantenía un romance con su esposo Allan.

De las escenas que nos presenta este avance, vemos como el baño de Betty Gore, está lleno de sangre, como Candy se mantiene “tranquila” y llevando una vida “normal” ante su fechoría y como Allan, tras pasar unos días en “amorío” con su vecina este se ve “consternado” tras la muerte de su esposa.

Lo anterior con el fin de dar vida al caso que ocurrió en Texas en 1980, en donde Montgomery, quien tenía 30 años, le propinó 41 hachazos a Gore, mientras la hija pequeña de Betty dormía.

En tanto que, a continuación te presentamos el nuevo tráiler de la miniserie que estrenará el 27 de abril los primeros tres episodios pues los restantes se emitirán uno por semana.

Love and Death fue escrita por David E. Kelley y dirigida por Lesli Linka Glatter, contará además de Olsen con la participación de Jesse Plemons como Allan Gore, Lily Rabe como Betty Gore, Krysten Ritter como Sherry Cleckler, Patrick Fugit como Pat Montgomery, Keir Gilchrist como Pastor Ron Adams, Elizabeth Marvel como Pastor Jackie Ponder y Tom Pelphrey como Don Crowder.

Aquí el tráiler:

The truth has a way of coming out.#LoveAndDeath, the new Max Original limited series starring Elizabeth Olsen and Jesse Plemons and from the Executive Producers of Big Little Lies and The Undoing, premieres April 27 on HBO Max. pic.twitter.com/6uQi7z81dF

— HBO Max (@hbomax) March 23, 2023