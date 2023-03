El rapero Tekashi 6ix9ine tuvo que ser trasladado a un hospital para atender sus heridas, luego de haber sido golpeado en un gimnasio LA Fitness.

Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine estuvo envuelto en un altercado en un gimnasio LA Fitness al sur de Florida, en la cual resultó herido y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano.

A través de un comunicado compartido por la Oficina del Sheriff de Palm Beach se detalló que la disputa fue en el LA Fitness ubicado en la cuadra 8000 de Lantana Road, Lake Worth:

“Los agentes respondieron a una agresión que ocurrió dentro del (gimnasio) LA Fitness, ubicado en la cuadra 8000 de Lantana Road, Lake Worth”.

“Al llegar, los policías supieron que ocurrió un altercado dentro del negocio entre varias personas que resultaron en lesiones a la víctima, Daniel Hernández”, señaló el comunicado.

Siguiendo con la información, las autoridades mencionan que las heridas de 6ix9ine no representan un riesgo mayor que atente contra su vida y está siendo atendido en el hospital local. Asimismo, dan a conocer que se encuentran investigando los hechos.

Según el medio CNN, Lance Lazzaro, abogado de Tekashi 6ix9ine dio a conocer que el rapero fue atacado por tres o cuatro personas en el sauna del gimnasio y él intentó defenderse.

🚨 Assault at LA Fitness in Lake Worth 🚨

Last night, our deputies responded to an incident at LA Fitness (8000 block of Lantana Rd) in Lake Worth. An altercation occurred between several individuals, leaving Daniel Hernandez injured. Hernandez was https://t.co/MR02gWSo09…

— PBSO (@PBCountySheriff) March 22, 2023