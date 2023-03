Destruir su prestigio, su apellido, fue lo que más le dolió al canciller Marcelo Ebrard, de lo vivido en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

“Destruir nuestro prestigio, siempre en desventaja porque pues cómo vas a luchar contra la Presidencia el SAT, la UIF, la PGR, fue lo peor que nosotros vivimos y aquí estamos porque si debiéramos algo, porque si fuéramos gente chueca hoy no estaríamos aquí”, declaró entre aplausos durante la presentación de su libro, “El camino de México”.

Al grito de ¡Presidente! ¡Presidente! Marcelo Ebrard resumió el contenido de su libro que dijo, lo escribió “con profundo amor a México” y en el que relata cómo fue su infancia, adolescencia, juventud y su vida en la política.

“Y tiene como objetivo un mensaje: lo que tenemos para la contienda que se avecina cada cual es lo que somos y lo que hemos hecho lo demás no importa, nuestros hechos, nuestra vida, nuestra persona, eso es es lo que proponemos, la congruencia ahí está”, enfatizó.

Destacó la congruencia como una de sus características, dijo que, “el día que no eres congruente te acabas la concesión a que seas deshonesto con lo que tú piensas y crees, es lo que te lleva al fracaso o a la destrucción personal, no sé si te lleva el éxito político, he visto muchas gentes traidoras”, declaró.

A quienes le critican que es “moderado”, respondió que no le gusta insultar a la gente, “no sé si eso me haga moderado” y aclaró que lleva 23 años trabajando con Andrés Manuel López Obrador.

“No me gustan algunas cosas, tendría yo que hacer un manual de calumnias o manual de traidores, eso no me gusta pero soy una gente muy radical porque quiere cambiar la realidad, quiero lograr la igualdad, me ha costado y jamás he cejado en esa causa y eso es lo que les comparto en el libro”.

