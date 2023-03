La icónica banda de Hard Rock, Def Leppard anunció su nuevo álbum, Drastic Symphonies, en donde reinventan sus clásicos.

Acompañados por The Royal Philharmonic Orchestra de Londres, los rockeros británicos le dan la vuelta a canciones populares como Animal y redescubren lo que llaman “joyas ocultas” de su discografía.

Además, para conseguir el álbum, se utilizaron los audios de las cintas originales, por lo que en ocasiones es posible apreciar a Joe Elliott cantar con su yo del pasado, así como nuevas guitarras.

“Def Leppard siempre ha disfrutado desviarse del camino esperado, trabajando con gente como Tim McGraw, Taylor Swift y Alison Krauss, por ejemplo. Entonces, cuando se nos presentó la oferta de revisar parte de nuestro catálogo anterior con la Royal Philharmonic, al unísono todos lo aceptamos. Aunque estamos lejos de ser la primera banda en hacer esto, trabajar directamente con una orquesta en Abbey Road en algunas de nuestras canciones más orquestadas parecía una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar”, declaró el vocalista en un comunicado.

Entre otras canciones, algunas de las canciones que Drastic Symphonies incluirá, son Love, Bringin’ On the Heartbreak, Switch 625, When Love & Hate Collide, Love Bites, Hysteria y Turn To Dust.

Drastic Symphonies estará disponible el 23 de mayo en formato físico y digital, sin embargo, ya está disponible el tema Animal en la versión que se incluirá en el álbum.

"It’s a new Def Leppard album, it’s a greatest hits plus album with some songs rarely heard before, it’s a live RPO album and we think it’s perfect. We’re so proud of how Drastic Symphonies turned out and can’t wait to share it to the world.” -Phil

DRASTIC SYMPHONIES- MAY 19 🎻🔥 pic.twitter.com/OyFW8msBCw

— Def Leppard (@DefLeppard) March 18, 2023