Lance Reddick, actor recordado por su papel en “The Wire”, murió a la edad de 60 años.

Este 17 de marzo Mia Hansen, publicista de Reddick, confirmó la muerte del actor luego de que el sitio de celebridades TMZ informara del fallecimiento del actor.

Hansen señaló la muerte de Lance como “repentina” la cual ocurrió la mañana de este viernes.

Sobre la causa que provocó la muerte al Lance Reddick, Mia Hansen dijo, apuntó, a través de un comunicado, que se debió a “causas naturales”.

Ante la partida de Lance, algunos colegas y miembros del mundo del entretenimiento lamentaron su muerte.

El cineasta James Gunn publicó en su cuenta de Twitter algunas palabras para Reddick:

“Lance Reddick era un tipo increíblemente agradable y un actor increíblemente talentoso. Esto es desgarrador. Mi cariño va para toda su familia, amigos y colaboradores”.

Lance Reddick was an incredibly nice guy, and an incredibly talented actor. This is heartbreaking. My love goes out to all his family, friends, and collaborators.

Wendell Pierce, compañero de reparto de Lance Reddick en “The Wire”, rindió un homenaje y lamentó su muerte:

“Un hombre de gran fuerza y gracia. Un músico tan talentoso como actor. El epítome de la clase. Un repentino e inesperado duelo agudo y doloroso para nuestra familia artística. Un sufrimiento inimaginable para su familia personal y seres queridos. Buena suerte mi amigo. Dejaste tu huella aquí. ROTURA”.

A man of great strength and grace. As talented a musician as he was an actor. The epitome of class. An sudden unexpected sharp painful grief for our artistic family. An unimaginable suffering for his personal family and loved ones. Godspeed my friend. You made your mark here. RIP pic.twitter.com/Xy0pl5c4NR

— Wendell Pierce (@WendellPierce) March 17, 2023