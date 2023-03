Luego de tres sencillos, el productor estadounidense de música electrónica Yves Tumor presenta su nuevo álbum de estudio, Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume.

Simplificado como Hot Between Worlds, el nuevo material llega como continuación formal del EP ‘The Asymptotical World’, lanzado en 2021, y del álbum precedente de larga duración de 2020 ‘Heaven To A Tortured Mind’.

Conformado por 12 temas, la nueva entrega de Yves Tumor ofrece el mayor despliegue narrativo del artista “con una voz desnuda que habla desde la oscuridad”.

El álbum se completa con colaboradores diversas, incluyendo la coproducción de Yves Rothman (Blondshell, Amaarae), y contribuciones instrumentales de Chris Greatti (Yungblud, WILLOW), Dylan Wiggins (Rosalía, Vince Staples), entre otros.

La banda en directo de Yves Tumor prepara una nueva gira mundial que llegará escenarios de festivales como Coachella y Primavera Sound.

'PRAISE A LORD WHO CHEWS BUT WHICH DOES NOT CONSUME; (OR SIMPLY, HOT BETWEEN WORLDS)' THE NEW ALBUM, OUT 17 MARCH 2023. PRE-ORDER → https://t.co/HQLJr2I99C pic.twitter.com/YGT9L5I0NI — Yves Tumor (@YvesTumor) January 30, 2023