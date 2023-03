El delantero de las Chivas, Alexis Vega aceptó que si se diera una oferta en el equipo de las Águilas del América la tomaría.

El reconocido delantero del equipo de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega ha decidido romper el silencio y aceptar que en dado caso de que se diera una oferta con el equipo de las Águilas del América la tomaría.

Lo anterior lo confesó el futbolista en una conferencia de prensa un día antes de que se viva el Clásico Nacional en el que el equipo azulcrema se enfrentará a los rojiblancos en el estadio Akron.

El atleta al ser cuestionado sobre si en algún momento portaría la camiseta del América respondió que si se diera una oferta la aceptaría:

“Estamos en una institución, puede llegar a ofrecer el América y no tengo otra opción para ir a jugar(…) es parte de nuestro trabajo imagínate digo que no, que no voy al América y llega una oferta y ya no me quieren”, comentó.

"Alexis Vega":

Por sus declaraciones sobre si algún día jugaría en el @ClubAmerica. pic.twitter.com/gjPwfyYn1C — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 17, 2023

Asimismo subrayó que él tiene que ser profesional en todos los sentidos:

“Ahora estoy muy contento en Chivas y trataré de disfrutarlo al máximo”, concluyó.

Las anteriores declaraciones hicieron que los usuarios en redes expresaran su opinión al respecto, tanto así que hicieron el nombre del jugador tendencia en Twitter, algunos de estos comentarios fueron los siguientes:

“Se agradece cuando los jugadores responden sinceramente y no con un speech automático, que diga lo que los fanáticos quieren escuchar”.

“Se le exige lealtad al jugador, pero muchas veces el club es el que se deshace de ellos y la afición le reclama al jugador por irse al rival”.

“Siendo sinceros es una muy buena respuesta”.

“Alexis le hace un guiño al América”.

“Bueno, debe tener la meta y/o ilusión de jugar en un equipo grande”.

KA