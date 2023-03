La objeción que hizo a la designación del Senado de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se debió a un acuerdo para repartirse eso cargos, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En su conferencia matutina, el mandatario señaló que además de que es su derecho establecido en la Constitución, su objeción fue “porque al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no se quién, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos: uno para Morena y otro para el PAN y eso no se debe hacer”.

Criticó que incluso uno de los designados obtuvo casi el último lugar en la calificación de las pruebas y el la otra persona está vinculada con el Partido Acción Nacional (PAN).

Cuestionado si era un acuerdo que hizo el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, López Obrador expresó que es un político profesional, “es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y la facultades que tiene el presidente. Además, lo considero una gente vinculada a nosotros al movimiento de transformación, entonces deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues”.

Aseveró que ese tipo de arreglos y repartos entre partidos se hacía en la época del “PRIAN, cuando se repartían, tres para ti, tres para mí”.

López Obrador aprovecho el tema para arremeter de nuevo contra los integrantes del Consejo del Inai, así como las tareas y utilidad del instituto.

“Todos los que están ahí son iguales, esos nunca ven nada, ¿qué transparencia puede haber si apenas habían creado el Inai y declararon en la época de Fox que no iban a dar a conocer los nombres de las empresas de los bancos, de los hombres de negocio que no pagan impuestos y mantuvieron oculto todo ese listado de los que no pagaron impuestos”.

Además, aseveró, ese organismo ordenó que se mantuviera en la secreto todo lo que había hecho Obedrecht en los fraudes de Pemex.

“Que han visto los del Inai de la corrupción qué imperaba, ¿acaso se dieron cuenta de los negocios de García Luna, de los contratos que recibieron García Luna y a sus socios por 700 millones de dólares, ¿hubo algo del Inai sobre el tema?”, cuestionó el presidente.

