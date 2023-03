Las historias de mujeres que rompieron esquemas y lograron cosas en su tiempo son muy importantes en la actualidad, considera la actriz mexicana Zuria Vega, una de las protagonistas de Las Pelotaris 1926.

En entrevista con 24 HORAS, Vega dejó claro que en este tiempo en que se han dado grandes pasos a favor de las mujeres y sus derechos, “así que estos testimonios pueden servir para mostrar que es posible ser mujer y sobresalir”.

“Esto se debe contar con mucha responsabilidad porque a pesar de que Las Pelotaris 1926 no es una historia enteramente real, sí representa a todas esas mujeres que al final buscan sobrevivir en el gremio del deporte en la vida real.

“Ellas fueron las primeras en muchas cosas y sin ellas no se tendría todo lo que tenemos hoy. Por eso sé que mis compañeras y yo nos sentimos honradas de representarlas”, declaró la actriz mexicana..

Por su parte, su colega la española Claudia Salas considera que ser mujer vuelve este reto fundamentado en la responsabilidad en una tarea más fácil.

“Para empezar me siento muy afortunada de participar en un proyecto audiovisual como éste que tiene una misión más allá del entretenimiento y cuando logras conectar mental y artísticamente, crees mucho en el proyecto y a pesar de no haber estado en el proceso de escritura sientes necesidad de contar esto”, resaltó.

María de Natis asegura que conectó con su personaje, Itzi; pues considera que en el fondo tienen cosas en común.

“Pero en la superficie no tanto, ella es muy transparente, si la ves puedes saber cómo se siente, es como una niña, tiene esa pureza, yo por otro lado siento que las situaciones de mi vida en los diferentes círculos en los que me he desenvuelto me han orillado a tener diferentes capas, entonces representarla en la pantalla me demandó quitarme todo eso de encima”, compartió.

Además, Zuria Vega considera que lo que actualmente se vive en la lucha por la igualdad de las mujeres sí se ha visto reflejada en la realidad del gremio actoral.

“Definitivamente en estos últimos años ha habido un gran cambio; yo empecé cuando tenía 17 años, y ahora que tengo 34 las cosas son muy diferentes en toda la industria. Para empezar, no existía la diversidad y la oportunidad de trabajo, si no trabajabas en un lugar no había de otra y en ese mismo lugar tenías que encajar con un perfil físico, vestirte de cierta forma o no trabajar, las limitantes eran muchísimas”

“Con ello no quiero decir que ya no existan pero sí creo que las mujeres que tenemos cierto camino emocional interno recorrido con más tiempo, ahora nos atrevemos a decir que no, a exigir salarios justos y equitativos, que fue una situación por la que yo pasé mucho tiempo. Aún así creo que faltan muchas cosas por cambiar”, contó.

“Creo que hay un vacío al que se enfrenta la mujer por el que no transitan los hombres; cuando pasa de los 30 años, de repente los proyectos tienen pocos personajes femeninos que tengan tantas capas; he notado que muchas compañeras a pesar de haber trabajado duro durante muchos años, de repente llegan a cierta edad en la que ya casi no se les llama porque las consideran demasiado mayores para ser jóvenes o demasiado jóvenes para ser mayores.

“Espero que estas cosas cambien pronto, hay muchas cosas que las actrices podemos dar con la madurez como todos”, finalizó Claudia Salas.

Las Pelotaris 1926 ya está a través de las pantallas de VIX.

JC