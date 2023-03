En redes la cantante mexicana, Melissa Galindo denunció a Kalimba de presunto abuso sexual; no había hablado tras supuestas amenazas.

A través de Instagram Melissa Galindo compartió un clip para dar a conocer que Kalimba presuntamente abusó sexualmente de ella.

Durante un video de 26 minutos la cantante originaria de Culiacán narró que Kalimba tras invitarla a unirse a su disquera porque le interesaba firmar contrato con ella ya que le gustaba su trabajo este tras colaborar con ella luego de un concierto en Monterrey la tocó sin su consentimiento.

“Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: ‘Qué cool, mil gracias por apoyar mi proyecto.

De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como entré en shock, cerré las piernas, pero no dije nada, capaz fue sin querer para qué hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, ni al caso de hacer un lío”.

Ante lo sucedido Galindo refirió que calló en un primer momento por temor ya que había “gente” de Kalimba a su alrededor.

Sin embargo, tiempo después los hechos se repitieron presuntamente en una segunda ocasión durante la cuarentena por Covid.

Pues hace tres años, despertó y vio que tenía varias llamadas y videollamadas del cantante y de su manager, quién en ese momento era la misma persona que los manejaba a los dos, para invitarla a tomar, sin embargo se negó pero minutos después aparecieron en su casa, lo cual la consternó.

Ante ello, la cantautora quien participó en la “La Voz México” mencionó que sacó a ambos de su casa y les dijo que ella mejor los acompañaba a seguir la fiesta en la casa de Kalimba. En el trayecto Melisa narró que el integrante de OV7 la volvió a tocar casi de la misma forma que la primera vez.

“Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo y volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez movió los dedos y ahí si me quedé en shock, me volví a cerrar y me fui aterrada a su casa”.

En el hogar del intérprete de “Tocando fondo”, Galindo también mencionó que el cantante presuntamente le tocó el pecho y sus glúteos, de igual manera le hizo insinuaciones sexuales, esto bajo el pretexto de que anteriormente se habían besado en un videoclip musical , ya que Kalimba la había invitado a participar como actriz.

Ante los actos, Melissa relató que hasta apenas contó lo sucedido ya que sufrió de amenazas.

“Yo no me había atrevido a hablar porque saben donde vivo y en una ocasión mandaron a una persona a pararse afuera de la puerta de mi casa pues como ha amenazarme […] los de mi edifico tuvieron que pedir seguridad extra, mi tema de miedo, terror y estar sola en México”.

Así bien, Galindo decidió alzar la voz con el fin de que Kalimba no siga haciendo lo que hace, ya que es su modo de “operar”, y para invitara a otras personas que están pasando por lo mismo a que no tengan miedo a hablar, pues “los que deberían tener miedo son los que cometen el delito no las víctimas”. puntualizó la cantante.

Tras lo anterior, cabe señalar que Kalimba no ha salido a pronunciarse.

CSAS