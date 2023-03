Si algo ha caracterizado a Alex Ferreira es su dulce voz y su estilo musical en la que comparte más allá de sus sentimientos y este fin de semana el cantante de origen dominicano cantará en el Vive Latino.

Pero previo a pisar este escenario presentó su más reciente sencillo el cual nombró “De verdad” como adelanto de un posible material ya que menciona que “pueden pasar muchas cosas” en este 2023.

“Es un single que lancé para empezar el año, espero que forme parte de un futuro disco y es una canción que la toqué hace algunos días en vivo y la disfruté muchísimo. Tiene elementos y ritmos que nunca había utilizado como la música brasileña; samba, pero no es del todo así. Siempre estoy buscando fusionar cosas y divertirme haciendo música.

“Es una canción que habla un poco de la certeza del amor cuando uno tiene bastante claro de lo que quiere y lo que no quiere”, compartió en entrevista con 24 HORAS.

Y aprovechando que hablamos del amor, el cantante compartió que está muy contento y que la canción es autobiográfica por lo que con ella basta para explicar por el momento que está pasando.

Aunque ha retomado los shows de forma presencial, Alex Ferreira recordó el momento en el que la pandemia detuvo todo.

“Mi manera de hacer promoción es tocar mi música y compartirla, eso me hizo mucha falta. Se hicieron cosas en la internet pero no es lo mismo a sentir el calor de la gente y la energía que se genera. Pero ya están acá, ya están de vuelta”, compartió.

Y esto se podrá ver reflejado en el escenario de la Carpa Intolerante del Vive Latino en el que tocará este sábado a las 17:10. Aunque ya ha estado en algunas ediciones, curiosamente esta es su primera vez como artista principal.

“El Vive Latino es un evento que me encanta y es un festival al que le tengo mucho cariño porque me he presentado varias veces con amigos como invitado. He cantado con Gepe, Ximena Sariñana, Daniela Spalla, Elsa y Elmar, Natalia Lafourcade, entre otros. Me he subido muchas veces pero nunca he tocado un concierto mío.

“Conozco el festival, sé de qué va y por fin mi música sonará en el escenario del Vive y eso me tiene muy emocionado”, compartió Alex.

De igual manera compartió que el show contará con algunas sorpresas y que siempre tocar en México será como estar en casa ya que ha hecho gran parte de su carrera y vida en nuestro país.

“Vamos a tener invitados que serán sorpresas. Ya ves que muchas veces en el Vive, o más bien en los festivales, el tiempo es acotado por lo que aplicaremos el hablar poco y tocar mucho”, adelantó.

La evolución de la música y las redes sociales

Alex Ferreira publicó su primer álbum en 2010 y a lo largo de estos años ha visto la evolución de las redes sociales que ya forman parte fundamental para comunicarse con sus fans. Para él es una forma que ha ayudado pero él se considera de la “vieja escuela” y aún está familiarizándose con TikTok.

“Yo lo intento con TikTok y estoy ahí intentando compartir un poco de mi personalidad. Vengo de otra escuela que es más de tocar en vivo y yo veo las redes sociales como una herramienta para que la gente se entere de los conciertos y los lanzamientos.

“No está en mi top of mind y eso me hace preguntarme ‘¿Cómo es que la gente tiene tiempo para subir un TikTok y hacer música?’. Entiendo que hay mucha gente que le debe su carrera a estas herramientas y que también es eficiente”, compartió.

Adicional a esto, hace hincapié en que las nuevas generaciones están refrescando a la música.

“A mi me encanta esta nueva generación ya que creo que están haciendo hermosas canciones. Creo que la música actual mexicana está en muy buenas manos. Cada generación tiene su manera de compartir su música y llegar al público.

“No todo lo que tiene muchos números en Spotify es todo, hay un montón de artistas que no tienen esos números así brutales y que conectan de una manera más profunda”, reflexionó.

Finalmente, Alex Ferreira compartió que está en sus planes presentar un álbum pero que estos pueden ser cambiantes. Aunque no dejó de lado que seguirá lanzando nuevos temas en solitario en los próximos meses.

“Te voy a contar el plan y este es que salga una canción cada dos meses. Va a ser un año muy movido y digo que probablemente sea un disco porque cuando llegue un momento en el que diga que es material para un disco ahí haré una elección. Me importa el orden, el concepto. No sé cómo va a ser pero sí estaré muy activo”, finalizó.

LDAV