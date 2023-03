El FBI de Los Ángeles ofreció una recompensa por una mujer estadounidense presuntamente secuestrada en Colima.

Este 16 de marzo, la Oficina de Campo de Los Ángeles del FBI, ofreció una recompensa de 20 mil dólares (poco más de 375 mil pesos) por quien brinde información de María del Carmen López.

López, de 63 años de edad, es estadounidense y presuntamente fue secuestrada el 9 de febrero de 2023 en su residencia ubicada en Pueblo Nuevo, Colima, México, de acuerdo con el FBI.

María del Carmen es mujer hispana, tiene ojos marrones, tiene el delineador de los ojos permanente tatuado y mide 157 centímetros. Además tenía el cabello rubio y pesaba 72,5 kilogramos antes de su desaparición.

Por último el FBI indicó que lleva está investigación junto con las autoridades policiales de México.

Cabe recordar que el 3 de marzo cuatro mujeres estadounidenses fueron privadas de su libertad en Matamoros, Tamaulipas.

De las cuatro, dos de ellas murieron, por presuntos narcotraficantes. Todas ya fueron repatriadas a Estados Unidos.

The #FBI is offering a #reward of up to $20K for information that leads to the location of Maria del Carmen Lopez, 63, who was allegedly #kidnapped from a residence in Pueblo Nuevo, Colima, Mexico, on 2/9. Lopez is an American citizen with ties to #SoCal. https://t.co/TbJDuPP7hA

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) March 16, 2023